 Premier League: Árbitros revelarán su equipo favorito

La Premier League de Inglaterra continúa implementando cambios en sus procedimientos arbitrales con el objetivo de aumentar la transparencia y la confianza en las decisiones tomadas durante los partidos de fútbol.

Recientemente, se ha dado a conocer una nueva propuesta del director del colegio de árbitros de la liga, Howard Webb, que busca que cada árbitro declare de qué equipo es hincha, en un esfuerzo por prevenir conflictos de intereses y mantener la integridad del arbitraje en la competición.

En una reunión de la PGMOL, Webb explicó la importancia de esta medida para garantizar la imparcialidad y evitar posibles situaciones conflictivas en el campo.

La propuesta no solo se centra en los árbitros con simpatías hacia un equipo específico, sino también en aquellos que tengan conexiones personales con personal de los clubes, buscando un arbitraje libre de influencias externas.

Dicha iniciativa ha generado sorpresa y expectativas en el mundo del fútbol, ya que apunta a promover la transparencia y la justicia en el deporte.

La introducción del VAR 2.0 en la Premier League es parte de los esfuerzos por mejorar el arbitraje y brindar mayor certeza en las decisiones tomadas durante los partidos.

El uso de la tecnología ha aumentado el escrutinio sobre las acciones arbitrales, destacando la importancia de medidas que garanticen la imparcialidad y la eficiencia en el proceso de toma de decisiones.

La Premier League ha buscado aumentar la transparencia en torno al VAR y el arbitraje a través de la creación de una cuenta en Twitter, @PLMatchCentre, que ofrece actualizaciones en tiempo real sobre las decisiones arbitrales durante los encuentros.

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar explicaciones fácticas sobre las decisiones en el campo, incluyendo la participación del VAR, para informar a los seguidores y aumentar la confianza en el sistema arbitral de la liga.

More information on the VAR decision-making process is detailed in the Premier League and PGMOL’s Competition Guidance ‘Orange Handbook’ which has been published online ahead of this season.https://t.co/usUOG8lPv0 pic.twitter.com/536nhMLXbC