 Premian en el WFS la alianza entre DC Comics y Tigres Femenil

La alianza entre Tigres Femenil y DC Comics fue premiada este lunes en el World Football Summit Monterrey 2026, evento en donde se les hizo entrega del reconocimiento WFS Honor for Transformative Partnerships shaping the Future of Sport: DC Comics & Tigres.

El presidente del Club de Tigres, Mauricio Culebro y Cristina Ferral, capitana de Tigres Femenil, recibieron el premio y agradecieron la entrega exaltando que esta alianza con DC representa mucho más que una acción de marketing.

Reconocieron que esta participación es una oportunidad de llevar el legado de las Amazonas a las audiencias que comparten su espíritu de liderazgo y resiliencia.

Alianza entre DC y Tigres Femenil

En octubre de 2022, Tigres Femenil, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products y DC Comics anunciaron una alianza centrada en el icónico personaje de Wonder Woman.

Esta colaboración buscó promover el empoderamiento femenino, alineándose con los valores de Tigres Femenil, apodadas "Las Amazonas" por su afición debido a su carácter, entrega, pasión, trabajo duro, respeto y valentía, al igual que fomentar la igualdad de género y empoderar a futuras generaciones de niñas que ven el fútbol como una profesión.

Además, se lanzaron productos exclusivos, como un jersey de calentamiento, chamarras y sudaderas en colaboración con Adidas y DC Comics.

En enero de 2025, se presentó una colección que incluye un jersey con tonos morados y verdes, estrellas, el logo de DC Comics, la imagen de Wonder Woman y la frase “Amazonas Unidas” en las mangas.





