Premian a Dembelé con el The Best al mejor jugador de 2025

Ousmane Dembelé fue un jugador determinante en la gran temporada pasada que realizó el París Saint Germain, en donde ganaron cuatro títulos

El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un evento celebrado en Doha.

Dembelé, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Solamente le faltó el Mundial de Clubes en el que el cuadro galo cayó en la final ante el Chelsea, aunque este miércoles podrá sumar el sexto título en la Copa Intercontinental si gana al Flamengo brasileño.

El dominio del PSG se tradujo en los galardones a mejor entrenador y mejor guardameta, que recayeron en el también español Luis Enrique Martínez y en el italiano Gianluigi Donnarumma, respectivamente, ganadores igualmente del Balón de Oro.

Dembelé, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid.