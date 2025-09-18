Posponen juego Chivas vs Tigres por inundación del Estadio Akron

El duelo entre Chivas y Tigres fue pospuesto por el clima; Liga MX y Protección Civil definirán la nueva hora de inicio del encuentro

El enfrentamiento entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron volvió a sufrir contratiempos, esta vez por culpa del clima.

Una fuerte tormenta cayó sobre la zona minutos antes del inicio, dejando el campo y varias áreas del inmueble completamente encharcadas.

Aunque los utileros de ambas escuadras intentaron preparar la cancha alrededor de las 18:00 horas, ninguna de las plantillas salió al calentamiento, ya que las condiciones del terreno lo impidieron. Incluso los accesos y las gradas registraron afectaciones.

A través de un comunicado en redes sociales, Chivas informó que el partido correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 quedaba suspendido momentáneamente, en espera de nuevas indicaciones de la Liga MX.

Cabe recordar que este encuentro ya había sido reprogramado previamente debido al cambio de césped y las obras en el Estadio Akron de cara al Mundial 2026.