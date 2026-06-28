Portugal vive con emoción su participación en la justa deportiva

El mandatario destacó la riqueza cultural y turística de Portugal, así como el orgullo que representa mostrar la identidad de su nación a través del deporte

Horas antes del encuentro entre Portugal y Colombia, disputado en la ciudad de Miami, el presidente portugués Antonio José Seguro concedió una entrevista exclusiva para INFO7, en la que habló sobre la manera en que su país vive esta competencia y el significado que tiene para millones de aficionados alrededor del mundo.

Portugal destaca su identidad cultural y turística

El mandatario destacó la riqueza cultural y turística de Portugal, así como el orgullo que representa mostrar la identidad de su nación a través del deporte.

“Portugal es un país muy bonito, con una gran historia, una cultura muy rica y mucho turismo”, declaró.

Al hablar del fenómeno que genera una de sus máximas figuras deportivas, reconoció el impacto internacional de Cristiano Ronaldo, a quien señaló como una pieza fundamental para la selección portuguesa.

“Cristiano Ronaldo es el jugador más importante de nuestra selección y también es el máximo goleador en la historia de esta competición”, expresó.

Sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre México y Portugal en las siguientes fases, el presidente señaló que no considera que ambas selecciones lleguen a encontrarse, aunque destacó la calidad del equipo mexicano.

“México tiene un buen equipo y felicitaciones para México”, comentó.

Expresa solidaridad con las víctimas del terremoto en Venezuela

Durante la conversación, Antonio José Seguro también habló del momento complicado que atraviesan distintas comunidades tras el terremoto registrado en Venezuela, enviando un mensaje de solidaridad.

“Hemos tenido la oportunidad de hablar con portugueses que viven y trabajan aquí. Estamos viviendo un momento muy triste. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con las familias portuguesas que perdieron a seres queridos. Les ofrecemos todo nuestro respeto y admiración”, señaló.

El mandatario agregó que, ante momentos de preocupación, el deporte también puede ser un espacio para representar valores de unión y esperanza.