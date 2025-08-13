Porto llega a un acuerdo con Anselmi para rescindir su contrato

El argentino Martín Anselmi llegó en enero procedente del Cruz Azul en una polémica operación que motivó una demanda ante la FIFA por parte del club mexicano

El Porto anunció este martes que llegó a un acuerdo con el técnico argentino Martín Anselmi para rescindir su contrato tras haber llegado al equipo del norte de Portugal en enero pasado.

Así lo señaló el Porto en una nota breve en su página web, sin dar más detalles.

"El FC Porto expresa su agradecimiento por el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrados por Martín Anselmi, y le desea mucho éxito en su futuro profesional y personal", agregó el equipo.

El pasado mes de julio el club portugués anunció que estaba en negociaciones para rescindir el contrato del argentino, sólo seis meses después de que Anselmi asumiera como entrenador y tras la decepcionante participación del conjunto portuense en el Mundial de Clubes, donde no pasó de la fase de grupos.

En esa competición, el Porto quedó tercero en el grupo A tras empatar contra el Palmeiras brasileño (0-0) y el egipcio Al Ahly (4-4) y perder contra el Inter Miami de Leo Messi (2-1).

El rosarino, de 39 años, llegó a los 'dragones' en enero pasado procedente del Cruz Azul para sustituir a Vítor Bruno en una polémica operación que motivó una demanda ante la FIFA por parte del club mexicano.

Durante este tiempo en el Porto, Anselmi tiene en su haber 10 victorias, seis empates y cinco derrotas y un tercer puesto en la Liga de Portugal.

Esta ha sido la primera experiencia en el futbol europeo del argentino que, además del Porto y el Cruz Azul, pasó por los banquillos del Independiente del Valle ecuatoriano y el Unión La Calera chileno.