Porto busca a Santiago Giménez y prepara oferta al Milan

De acuerdo con información, el Porto prepara una primera oferta formal al Milan por el delantero mexicano, quien ya habría acordado sus condiciones personales

El futuro de Santiago Giménez podría cambiar en los próximos días. El Porto prepara una primera oferta formal al Milan por el delantero mexicano, de acuerdo con información del periodista italiano Fabrizio Romano.

La propuesta del conjunto portugués contempla un préstamo con opción de compra, aunque por ahora no existe un acuerdo entre ambos clubes. La negociación apenas entraría en una nueva etapa con el acercamiento formal del Porto al equipo italiano.

Giménez ya habría dado el sí

Según Romano, el delantero mexicano ya tendría acordados desde hace algunos días sus términos personales con el Porto, por lo que el principal pendiente ahora es que ambos clubes lleguen a un acuerdo.

“El FC Porto está listo para avanzar e intentar cerrar el trato de Santi Giménez pronto, ya que la primera oferta oficial se enviará a la AC Milan a continuación”, reportó el periodista.

Dicha propuesta que prepara el Porto sería un préstamo acompañado de una cláusula de opción de compra. El Milan deberá analizar las condiciones antes de decidir si acepta negociar la salida del atacante.

El mexicano sigue perteneciendo al Milan

Mientras las conversaciones avanzan, Giménez continúa siendo jugador del Milan, por lo que su llegada al Porto todavía no está concretada.

Cabe recordar que el atacante mexicano arribó al conjunto italiano durante el mercado de invierno de 2025, después de su paso por el futbol neerlandés. Ahora, poco más de un año después, su futuro vuelve a estar sobre la mesa.

La posibilidad de jugar con el Porto ha colocado al delantero entre los nombres que podrían cambiar de equipo de cara a la temporada 2026-2027.