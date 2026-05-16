Portero sub-17 de Angola desata polémica por su apariencia física

Medios deportivos africanos señalan que desde categorías juveniles comenzó a destacar por sus reflejos y condiciones físicas bajo los tres postes.

El portero angoleño Gelson Dala se convirtió en tendencia internacional durante la Copa Africana Sub-17 luego de que aficionados y usuarios en redes sociales comenzaran a cuestionar su edad tras una destacada actuación con la selección juvenil de Angola.

La controversia surgió después del empate sin goles entre Angola y Mali en el torneo continental disputado en Marruecos, donde el guardameta fue elegido como el jugador más valioso del encuentro gracias a varias atajadas decisivas que permitieron mantener su arco en cero.

La polémica comenzó cuando la Confederación Africana de Futbol publicó una imagen de Gelson Dala sosteniendo el reconocimiento como MVP del partido. En cuestión de horas, la fotografía se viralizó en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde miles de usuarios comenzaron a cuestionar la edad oficial del futbolista debido a su apariencia física.

Los comentarios hicieron referencia principalmente a su complexión, rasgos faciales y presencia física, factores que provocaron una ola de memes, bromas y comparaciones con futbolistas veteranos.

Pese al debate generado en internet, el arquero aparece registrado oficialmente como nacido el 22 de septiembre de 2009, por lo que actualmente tiene 16 años.

¿Quién es Gelson Dala?

Gelson Dala forma parte de las fuerzas básicas del Petro Atlético de Luanda, uno de los clubes más importantes de Angola.

Medios deportivos africanos señalan que desde categorías juveniles comenzó a destacar por sus reflejos y condiciones físicas bajo los tres postes.

La situación también provocó confusión entre algunos aficionados debido a que comparte nombre con el delantero profesional angoleño Gelson Dala, futbolista de 29 años que milita en el futbol de Catar y forma parte de la selección absoluta de Angola.

La polémica revive debate sobre falsificación de edades

El caso volvió a colocar sobre la mesa el histórico problema de la falsificación de edades en competencias juveniles africanas, una práctica conocida internacionalmente como “age cheating”, utilizada para obtener ventajas deportivas en torneos de categorías menores.

En los últimos años, distintas federaciones africanas han enfrentado investigaciones y sanciones por irregularidades en registros de jugadores juveniles. Uno de los casos más mediáticos ocurrió en Camerún, donde decenas de futbolistas fueron excluidos tras no aprobar pruebas médicas de verificación de edad.

Actualmente, la Confederación Africana de Futbol aplica controles médicos mediante resonancias magnéticas para validar que los futbolistas cumplan con los límites de edad establecidos en los torneos juveniles.

Hasta ahora, ni la CAF ni la Federación Angoleña de Futbol han informado sobre investigaciones relacionadas con Gelson Dala, quien continúa habilitado para disputar la Copa Africana Sub-17 con normalidad.