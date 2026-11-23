Aaron Jones llegó de mariachi y Jerry Rice lució sombrero charro antes del duelo de Vikings y 49ers por el NFL Mexico City Games.

Ante el encuentro de los NFL Mexico City Games en el Estadio Azteca entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, varias figuras de ambas franquicias y cientos de aficionados decidieron sumarse al ambiente previo con guiños muy representativos de México.

Uno de los primeros en robar miradas fue Aaron Jones, quien arribó caracterizado de mariachi. En las imágenes difundidas se observa al corredor sonriente mientras porta el traje negro con detalles dorados y logos alusivos a la franquicia, coronado por un sombrero en el característico color morado de Minnesota con adornos dorados.

Bordados, lucha libre y tradición charra en la llegada de San Francisco

Por el lado de San Francisco, Fred Warner y George Kittle también apostaron por elementos ligados a la identidad mexicana. Warner lució un jersey de la Selección Mexicana con el dorsal 54 que destacó por sus detalles bordados, un guiño directo a la tradición artesanal del país.

Kittle, por su parte, optó por portar una máscara de Penta, celebrando a la lucha libre como una de las disciplinas más emblemáticas de la cultura deportiva en México.

A estos gestos se sumó el histórico Jerry Rice, quien se dejó ver con un sombrero de charro negro adornado con bordados en verde, blanco y rojo, reafirmando el arraigo y la tradición con la que se vive cada visita de la NFL en territorio mexicano.

Color y creatividad de la afición en las inmediaciones del inmueble

El ingenio y el buen humor también se hicieron presentes entre los seguidores que se dieron cita en el recinto. Muchos aficionados arribaron portando el jersey de su jugador favorito, mientras que otros apostaron por atuendos más llamativos, como los sombreros con cuernos característicos de los seguidores de los Vikings.

Por su parte, los simpatizantes de San Francisco respondieron con igual entusiasmo, luciendo desde sombreros charros hasta playeras de gran tamaño para respaldar a su equipo en la jornada celebrada en la capital mexicana.