¿Por qué el Bayern Munich celebró su título con una cacatúa?

El equipo se consolidó como el club más ganador en la historia de la Bundesliga, muy por encima de equipos como Borussia Dortmund o Borussia Mönchengladbach.

El Bayern Múnich volvió a marcar época en el futbol alemán al conquistar su título número 35 de Bundesliga, una cifra que reafirma su dominio histórico y amplía la distancia con cualquier otro club en Alemania.

El conjunto bávaro aseguró el campeonato tras una temporada de alto rendimiento, en la que logró una ventaja definitiva sobre sus perseguidores, confirmando una hegemonía que se ha mantenido durante más de una década.

¿Por qué el título 35 del Bayern es histórico?

Con este nuevo campeonato, el Bayern se consolida como el club más ganador en la historia de la Bundesliga, muy por encima de equipos como Borussia Dortmund o Borussia Mönchengladbach, que suman cinco títulos cada uno.

El dato que refleja su dominio es contundente: el equipo ha conquistado 13 de las últimas 14 ligas, una racha que no tiene comparación reciente en las principales ligas de Europa.

La “cacatúa” que se volvió símbolo del título

La historia de esta peculiar celebración no comenzó en la cancha, sino en el corazón de Múnich. Durante los festejos del título de la temporada pasada, varios jugadores del Bayern se reunieron en el exclusivo restaurante Käfer. En medio del ambiente festivo, uno de los futbolistas se encariñó con una figura decorativa de porcelana y decidió llevársela.

Lo que pudo escalar a un conflicto terminó en una anécdota singular, pues al conocer lo ocurrido, el propietario del restaurante optó por ceder la cacatúa al equipo, convirtiéndola en un símbolo inesperado dentro del vestidor.

Desde entonces, el objeto acompaña al Bayern en momentos importantes. La figura permanece resguardada y solo aparece cuando hay motivos para celebrar. Tras asegurar el campeonato, Leon Goretzka hizo referencia a la tradición con un comentario en tono de broma:

"Tuvo que esperar mucho tiempo antes de que pudiéramos dejarla salir de su jaula otra vez".

¿Qué sigue para el Bayern?

Con la Bundesliga ya asegurada, el Bayern mantiene sus objetivos en otras competencias, con la mira puesta en cerrar la temporada con más títulos.

El campeonato 35 no solo agranda su palmarés, también confirma que el club sigue siendo el referente del futbol alemán y uno de los equipos más dominantes del mundo en la actualidad.