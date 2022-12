Por qué a Pelé le apodaron Pelé; así surgió su famoso mote

Foto: EFE

Su popular apodo tiene origen en un problema de dicción y en la figura de un ídolo de su infancia: el portero José Lino da Conceição Faustino 'Bilé'

Por: EFE

Diciembre 29, 2022, 13:52

Pelé, el apodo del astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, fallecido este jueves a los 82 años, tiene su origen en un problema de dicción y en la figura de un ídolo de su infancia: el portero José Lino da Conceição Faustino 'Bilé'.



'Bilé' era el arquero del Vasco de São Lourenço, un modesto equipo del estado de Minas Gerais, en el que también militaba el padre de 'O Rei', João Ramos do Nascimento 'Dondinho'.



De pequeño, a Edson, que por aquel entonces era llamado 'Dico' por su familia, le gustaba jugar de portero y, cada vez que hacía una parada, se gritaba a sí mismo '¡Segura, Bilé!' ('¡Agarra, Bilé!'), inspirado en el compañero de su padre.



Sin embargo, por su corta edad, pues tenía apenas cuatro años, aún no conseguía pronunciar correctamente el nombre de 'Bilé', y los amigos con los que jugaba por las calles de Bauru, en el interior de Sao Paulo, creían que decía algo parecido con 'Pelé'.



El apodo cuajó entre sus colegas de pelota, que pasaron a llamarlo 'Pelé', algo que en un principio irritó de forma profunda al que después se convertiría en el mejor jugador de todos los tiempos.



Al joven Edson no le quedó más remedio que aceptar el mote con el que sería conocido en el mundo entero y que se convirtió en una marca global que perdura hasta hoy.



Fue en la ciudad de Bauru donde Pelé dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol.



De las calles pasó a defender los colores de varios equipos no profesionales de esa localidad paulista, hasta que recaló en las filas del Bauru Atlético.



Allí fue entrenado por el exjugador de la selección brasileña Waldemar de Brito, quien pasó a la historia como el 'descubridor de Pelé'.



De Brito percibió rápidamente que 'Pelé' estaba para mayores vuelos y se lo llevó al Santos.



En 1956, el joven delantero comenzó su andadura en el club que le llevaría al estrellato mundial y donde completaría la mayor parte de su carrera deportiva.



Con la camiseta albinegra jugó 1,116 partidos y marcó 1,091 goles, según las cuentas del conjunto paulista, que abandonaría en 1974 para poner rumbo al Cosmos de Nueva York, donde se jubilaría tres años después.



Pelé, el único futbolista del planeta que ha conquistado tres mundiales (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970), falleció este jueves por las complicaciones del cáncer de colon que le fue diagnosticado en septiembre de 2021.