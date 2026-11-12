'Por el bien de la ciudad tenemos que entrar a Liguilla': Almeyda

Matías Almeyda reconoció que Rayados ha quedado a deber en el torneo, pero afirmó que el equipo aún depende de sí mismo para asegurar su presencia en Liguilla

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con la presión de mantenerse con vida en la lucha por un boleto a la Liguilla del Apertura 2026, el técnico de Rayados, Matías Almeyda, dejó en claro que no tienen margen de error de cara al compromiso pendiente frente a Querétaro, al asegurar que el equipo está obligado a responder en la recta final del torneo.

Durante la conferencia de prensa realizada en El Barrial, el estratega argentino reconoció que el conjunto albiazul no ha estado a la altura de las expectativas, especialmente después de la dolorosa derrota sufrida ante Toluca, aunque insistió en que la clasificación sigue dependiendo de ellos mismos.

"Por el bien de la ciudad creo que tenemos que entrar. Y está en nuestras manos", afirmó Almeyda, quien consideró fundamental que Monterrey forme parte de la fase final debido a la importancia futbolística que tiene la plaza y a la histórica rivalidad que sostiene con Tigres.

El entrenador recordó que aún restan dos oportunidades para conseguir los puntos necesarios, comenzando con el encuentro ante Querétaro y posteriormente frente a Pumas, por lo que pidió a sus jugadores mostrar una versión distinta a la exhibida en las jornadas recientes.

Sale en defensa de Salcedo

Otro de los temas abordados por el "Pelado" fue la situación del defensa Carlos Salcedo, quien ha sido blanco de críticas tras su expulsión en el partido frente a Toluca.

Si bien reconoció que la acción fue equivocada y merecedora de la tarjeta roja, Almeyda pidió analizar el contexto que rodea al zaguero y defendió su calidad humana dentro del grupo.

"Me ha resultado raro lo de Carlos porque desde que lo conozco es una persona que los problemas extra futbolísticos siempre lo perjudican. Y si ustedes lo conocieran a Carlos se lo llevarían a la casa porque es un gran compañero", señaló el estratega argentino.

El técnico indicó que las críticas hacia el defensor han sido constantes y recordó las dificultades personales y físicas que ha atravesado en los últimos años, por lo que exhortó a no centrar toda la responsabilidad en un solo elemento.

Un cierre a contrarreloj

A falta de dos compromisos para concluir la fase regular, Rayados se encuentra obligado a sumar para mantenerse con posibilidades reales de acceder a la Fiesta Grande. La escuadra regiomontana buscará comenzar la reacción este fin de semana frente a Querétaro, en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo de su temporada.