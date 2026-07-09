¡Por el Bi! Cruz Azul ratificó a Joel Huiqui como entrenador

La directiva cementera publicó que el sinaloense continuará al frente del proyecto, luego de tener un interinato perfecto al frente de la institución

Como se dice en el mundo de las redes sociales: "Ya estaba confirmado, solo faltaba que lo confirmaran". Esto fue justo lo que ocurrió con la ratificación de Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul, firma que ya se sabía estaba apalabrada y únicamente faltaba el anuncio oficial.

Ahora, este miércoles la directiva cementera publicó en sus redes sociales que el sinaloense continuará al frente del proyecto, luego de tener un interinato perfecto al frente de la institución, que se coronó con el título del Clausura 2026 ante Pumas.

De acuerdo con diversas fuentes, esta extensión será por los próximos dos años, en los que "La Máquina" estará más que obligada a alzar títulos, pues cuenta con uno de los proyectos más sólidos de todo el fútbol mexicano.

Con eco en la eternidad

El paso de Huiqui al frente de Cruz Azul es digno de una película, pues luego de un desastroso cierre de torneo al mando de Nicolás Larcamón, el canterano celeste tomó el timón de forma provisional.

Como "maquinista", Joel recuperó anímica y futbolísticamente a un grupo que parecía sumaría otro fracaso en el torneo local, sin embargo, creó una sinergia perfecta entre afición, jugadores y cuerpo técnico, la cual resultó en una racha de 7 partidos invicto.

De estos, solo 2 fueron empates y el resto victorias, destacando el triunfo por 2-1 en la Final de vuelta frente a Pumas en Ciudad Universitaria gracias a ese gol agónico de Rodolfo Rotondi que le dio a Cruz Azul su ansiada décima estrella.

¿Sumará más copas?

Para este semestre, Cruz Azul puede sumar cuatro títulos a sus vitrinas: Liga, Leagues Cup, Campeón de Campeones y Campeones Cup, de las cuales, se espera que al menos pueda ganarse.

El debut de Joel Huiqui ya como entrenador permanente será este viernes 17 de julio frente a San Luis, en el inicio de la carrera de "La Máquina" por el bicampeonato.