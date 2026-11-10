Ponen a la venta al CF Montréal y su futuro queda en duda

Mientras avanza la venta, el calendario del club mantiene su primer partido de 2027 en Montréal para el 3 de abril ante Atlanta United

La familia Saputo inició este lunes 9 de noviembre el proceso para vender al CF Montréal, uno de los tres clubes canadienses de la Major League Soccer (MLS).

Su propietario, Joey Saputo, dijo que dará prioridad a inversionistas de Quebec dispuestos a mantener al equipo en la ciudad, aunque dejó abierta la posibilidad de un traslado si surge una oferta que cuente con el respaldo de la liga.

La decisión abre la búsqueda de un nuevo dueño después de más de tres décadas de gestión familiar. Bajo los Saputo, el equipo que durante años compitió como Montréal Impact ingresó a la MLS en 2012. El club inició el proceso sin anunciar un comprador, un precio de venta ni una fecha para cerrar la operación.

Saputo dará prioridad a compradores de Quebec

En conferencia de prensa en el Stade Saputo, el empresario explicó que la permanencia en Montréal no será una condición de la venta.

Señaló que busca un propietario con recursos para invertir en el plantel y que no aceptará una oferta menor por el solo hecho de conservar al equipo en la ciudad.

BMO Capital Markets dirigirá la búsqueda de compradores, con el apoyo de National Bank of Canada Capital Markets. El club informó que el proceso se llevará a cabo en coordinación con la MLS.

El Stade Saputo ya tiene partidos programados para 2027

Mientras avanza la venta, el calendario del club mantiene su primer partido de 2027 en Montréal para el 3 de abril ante Atlanta United.

Antes, el 7 de marzo, el equipo jugará como local frente a D.C. United en Fort Lauderdale, Florida, en una sede neutral elegida por razones climáticas y de equilibrio competitivo.

A largo plazo, Saputo dijo que su familia seguirá buscando un acuerdo de arrendamiento con el Parque Olímpico. El Estadio Olímpico permanece en obras por el reemplazo de su techo, previsto para concluir en 2028.

La familia también ofreció invertir en el proyecto para que Montréal albergue el Centro Nacional de Entrenamiento de Canada Soccer, que podría dar al club y a sus academias una nueva sede si la ciudad resulta elegida.

La venta se anuncia tras la peor campaña del club en la MLS

El CF Montréal terminó la temporada regular de 2026 en el último lugar de la Conferencia Este, con 26 puntos en 34 partidos, producto de seis triunfos, ocho empates y 20 derrotas.

Cerró con un 0-2 ante Vancouver y, en octubre, perdió en penales la final del Campeonato Canadiense frente a Forge FC. Tras esa final, dos grupos de aficionados suspendieron sus actividades de apoyo durante el resto de la campaña.

En el plantel figuran el mexicano Daniel Ríos, que marcó 10 goles en todas las competencias en 2026, y el chileno Alexis Sánchez, cuyo contrato se extiende hasta el cierre de la temporada corta de 2027.

Saputo sostuvo que la decisión de vender se tomó tras evaluar el futuro del club y que los resultados deportivos y la situación financiera no determinaron el anuncio.