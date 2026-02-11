Pone Tigres la mira en los octavos de la Concachampions

Los de la UANL reciben al Forge FC de Canadá, en la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Tigres recibe al Forge FC canadiense con el propósito de aprovechar su condición de local para ganar y avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto felino empató sin goles el pasado martes en un partido que transcurrió con temperaturas por debajo de cero grados centígrados; el equipo dominó la mayor parte del tiempo, pero no puedo vulnerar a los canadienses.

Esta noche, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Universitario, los Tigres buscarán imponer condiciones ante un rival que, si bien llega inspirado porque acabó con una racha de seis derrotas en fila, carece de poder en el ataque y orden en la defensa.

En teoría, el Forge llega con ventaja porque, al no recibir gol de Tigres como visitante, con un empate con anotaciones accederá a octavos de finales.

En la práctica, los dirigidos por Guido Pizarro tienen todo a favor con una ofensiva que tendrá en Ángel Correa, André-Pierre Gignac y en la reciente incorporación de Rodrigo Aguirre a sus principales referentes.

Antes de comenzar la serie, el entrenador del Forge, Bobby Smyrniotis, reconoció que los Tigres son el mejor equipo de la liga de México en los últimos 10 años, aunque confió en detenerlos. Lo logró en su estadio en condiciones duras para los auriazules y ahora tendrá un gran reto.

El ganador enfrentará en la fase de los 16 mejores al que avance de la serie entre el Cincinnati de la MLS y el Universidad O&M dominicano.

Confía Guido Pizarro en avanzar

En el partido de ida realizado la semana pasada, ambos equipos empataron 0-0, un resultado que el estratega señaló les abre la puerta para finiquitar la eliminatoria en casa.

"Estamos enfocados en obtener el pase. Confío en el plantel que tengo. Sabemos de la importancia que tiene esta competencia para la afición y para la institución. Hay una gran unión y compromiso para encontrar la manera de llegar a los objetivos y uno de ellos es trascender en Concacaf, sin descartar la liga", subrayó.

Pizarro elogió la fortaleza física de su rival, que será uno de los obstáculos a superar.

"Forge es un equipo competitivo, que tiene mucha intensidad. No pudimos ganar en la ida. Creo que en la vuelta no será diferente su parado, es un equipo compacto que sabe meterse en su campo, pero debemos encontrar la manera de imponer nuestro estilo para obtener la victoria", concluyó.