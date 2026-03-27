Polonia y Suecia avanzan en Repechaje y se acercan a Monterrey

Ahora, ambos avanzaron a la Final del Repechaje de la UEFA donde se enfrentarán el 31 de marzo por el pase a la Copa del Mundo

El último boleto al Mundial en Monterrey comenzó a disputarse este jueves, con Ucrania enfrentando a Suecia y Polonia haciendo lo propio con Albania en el Repechaje de la UEFA.

Aunque ambas son selecciones competitivas, Suecia llegará como favorita al siguiente encuentro, pues le pegó un contundente 3-1 a Ucrania con una gran actuación de su delantero estrella, Viktor Gyökeres.

El ariete del Arsenal de Inglaterra se despachó con un "hat-trick", que refuerza su gran momento. Por el lado de los "Zbirna", Matviy Ponomarenko puso el tanto de la honra para los suyos.

Por su parte, Polonia tuvo más problemas contra Albania, pues comenzó perdiendo el encuentro antes del descanso. Tuvo que aparecer Robert Lewandowski para poner nuevamente al equipo en la lucha y Piotr Zieliński puso el gol de la remontada.

Se jugarán todo

Ahora, ambos avanzaron a la Final del Repechaje de la UEFA donde se enfrentarán el 31 de marzo por el pase a la Copa del Mundo, donde ocuparán un puesto en el Grupo F, el cual se disputará en el Estadio Monterrey.

Quien gane, se enfrentará el domingo 14 de junio a Túnez en el inmueble de Guadalupe, Nuevo León.