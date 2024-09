Policía investiga arresto de Tyreek Hill en Miami

Este domingo, el Departamento de Policía de Miami-Dade informó que ha iniciado una investigación interna y ha puesto en licencia administrativa a uno de los oficiales involucrados en el arresto de Tyreek Hill, receptor estrella de los Miami Dolphins.

Hill fue detenido por conducir a exceso de velocidad mientras se dirigía al Hard Rock Stadium para participar en el partido inaugural de la temporada 2024 de la NFL contra los Jacksonville Jaguars.

Stephanie Daniels, directora del Departamento de Policía de Miami-Dade, confirmó en un comunicado que, tras el incidente con Tyreek Hill, se ha solicitado una revisión exhaustiva del caso.

Tyreek Hill at 10:30am vs Tyreek Hill at 3:15pm pic.twitter.com/Zmx1ce4MP1