Polanco define histórico juego y Marineros avanzan en playoffs

Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al juego en la entrada número 15, llevando a los Marineros de Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer 3-2 a los Tigres de Detroit en el duelo de postemporada más largo de la historia.

Con un out y las bases llenas, Polanco impulsó a J.P. Crawford con un línea al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford había iniciado la jugada con un sencillo, seguido de un golpe a Randy Arozarena y una base por bolas intencional a Julio Rodríguez antes del gran batazo de Polanco, en el lanzamiento número 472 del épico encuentro.

A pesar de dejar a 12 corredores en base, Seattle logró avanzar a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2001. Su próximo rival serán los Azulejos de Toronto, campeones de la División Este, comenzando este domingo por la noche.

“Nunca nos rendimos. Simplemente seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos”, afirmó Polanco. “Sólo nos mantenemos listos y esperamos el momento. Era mi momento”.

El dominicano Luis Castillo lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en Grandes Ligas, mientras que Logan Gilbert trabajó dos entradas sin permitir carreras en su primera salida como relevista desde 2017.

Detroit contó con una actuación destacada de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 rivales en seis entradas permitiendo sólo una carrera, pero los Tigres dejaron ir la oportunidad al fallar 9-1 con corredores en posición de anotar y dejar 10 en base.

Por los Tigres, Gleyber Torres de 6-0 y Javier Báez de 6-1 con una anotada. Por los Marineros, Randy Arozarena de 5-0; Julio Rodríguez de 5-0; Jorge Polanco de 6-1 con una anotada y una remolcada; Víctor Robles de 4-1; Eugenio Suárez de 6-0 y Leo Rivas de 3-1 con una empujada.