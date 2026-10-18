Pogačar volverá a competir el 29 de noviembre en Mónaco

Tadej Pogačar regresará el 29 de noviembre en el evento benéfico BEKING 2026, en Mónaco, tras recuperarse de una fractura de clavícula

El ciclista esloveno Tadej Pogačar volverá a la actividad el próximo 29 de noviembre durante la sexta edición de BEKING 2026, un evento solidario que se celebrará en Mónaco y que combina actividades ciclistas, participación popular y apoyo a causas relacionadas con la infancia.

El campeón participará junto a su compatriota, la ciclista Urska Zigart. Ambos confirmaron su presencia mediante un video difundido en las redes sociales de la organización, en el que también anunciaron una iniciativa dirigida a los aficionados más jóvenes.

Pogačar se recuperó de una fractura de clavícula

La reaparición del esloveno se producirá después de la lesión que sufrió el 29 de agosto, durante la octava etapa de la Vuelta a España. A unos 32 kilómetros de la meta, el ciclista tropezó con una piedra y cayó, lo que le provocó una fractura de clavícula.

Pogačar fue sometido a una operación que, según la información difundida, se realizó con éxito. Su participación en BEKING marcará su regreso tras el proceso de recuperación.

Impulsan un programa de embajadores infantiles

Una de las novedades de esta edición será el Programa de Embajadores Infantiles, que permitirá a niños del público formar parte del evento de una manera especial.

“Este año lanzamos un nuevo programa de embajadores infantiles que les dará a nuestros aficionados la oportunidad de formar parte del evento de una manera muy especial”, expresó Pogačar en el video de presentación.

Como parte de la jornada, los ciclistas también compartirán actividades en la pista con los niños. La iniciativa busca aprovechar la visibilidad de los deportistas para promover causas sociales y recaudar fondos destinados a fundaciones y organizaciones benéficas de Mónaco y otros países.

BEKING promueve el deporte y la sostenibilidad

La Asociación BEKING es una organización sin ánimo de lucro vinculada al evento ciclista celebrado en el Principado de Mónaco. Su labor se centra en recaudar fondos para iniciativas relacionadas con el deporte, la educación, la movilidad sostenible y la conciencia medioambiental.

La asociación también apoya proyectos dirigidos a familias, niños, escuelas y comunidades locales, así como a fundaciones colaboradoras.

Con su participación en BEKING 2026, Pogačar y Zigart contribuirán a una jornada que busca unir el ciclismo con la solidaridad y el impulso de oportunidades para las nuevas generaciones.