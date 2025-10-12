Info 7 Logo
Pogacar logra su quinta victoria consecutiva en Lombardía

Por: Ángeles Núñez

11 Octubre 2025, 12:47

Pogacar se impuso con un tiempo de 5:45:53, seguido por el belga Remco Evenepoel a 1:48 y el australiano Michael Storer a 3:14

El esloveno Tadej Pogacar cerró la temporada con una muestra de poderío absoluto al conquistar el Giro de Lombardía, la última prueba del tour mundial y una de las cinco clásicas de un día más importantes del ciclismo.

La carrera, de 241 kilómetros entre Como y Bérgamo, es conocida por su exigencia y trazado montañoso, ideal para escaladores.

Pogacar se impuso con un tiempo de 5:45:53, seguido por el belga Remco Evenepoel a 1:48 y el australiano Michael Storer a 3:14.

La victoria le permitió alcanzar cinco triunfos consecutivos en Lombardía, igualando y superando la marca de la leyenda italiana Fausto Coppi.

El mexicano Isaac del Toro fue pieza clave en la estrategia de su equipo, apoyando a Pogacar y finalizando en quinto lugar con 4:16 de diferencia. Del Toro culmina así una temporada destacada, con nueve clásicas de un día ganadas y 15 en total, además de su papel estelar como subcampeón del Giro de Italia.

Pogacar se despide de la temporada consolidando su dominio en las carreras de un día y dejando su nombre en la historia del ciclismo mundial.

