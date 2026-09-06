Pogacar extiende con UAE hasta 2032 y cierra su temporada

Tadej Pogacar renovó con UAE hasta 2032 y no volverá a competir en 2026 tras las lesiones sufridas en su caída en la Vuelta a España

Tadej Pogacar continuará ligado al UAE Team Emirates-XRG hasta el final de la temporada 2032, luego de que ambas partes acordaran ampliar su relación contractual por varios años más.

El ciclista esloveno, ganador de cinco ediciones del Tour de Francia y doble campeón mundial, forma parte del equipo emiratí desde 2019. La escuadra destacó que desde su llegada se ha convertido en una de las figuras centrales de su proyecto y en protagonista de algunos de sus mayores logros.

Pogacar, quien permanece en recuperación después de una cirugía en la clavícula, celebró la renovación y aseguró que considera al equipo su casa después de los años compartidos.

La caída en la Vuelta cambia sus planes para 2026

La ampliación del contrato llegó apenas una semana después del accidente que sufrió durante la Vuelta a España. Debido a las lesiones provocadas por la caída, el UAE confirmó que el esloveno no regresará a la competición durante el resto de 2026.

Con esta decisión, Pogacar tampoco podrá intentar defender el título de campeón mundial en la presente temporada.

El corredor reconoció que no era la manera en que quería terminar el año, pero señaló que ahora su principal objetivo es recuperarse y permitir que su cuerpo tenga el tiempo necesario para sanar.

UAE prioriza su recuperación médica

El equipo tomó la decisión después de consultar con sus especialistas médicos y de rendimiento. No se estableció una fecha para el regreso de Pogacar, ya que la prioridad será completar su rehabilitación antes de retomar la actividad competitiva.

El doctor Adrian Rotunno explicó que el ciclista evoluciona favorablemente tras la operación, aunque la gravedad y combinación de sus lesiones obliga a mantener un proceso de recuperación controlado.

El esloveno sufrió una conmoción cerebral, una fractura cervical estable en la vértebra C7 y una fractura abierta de clavícula. Tanto las lesiones óseas como la conmoción requieren seguimiento médico y una rehabilitación progresiva.

Sin presión para volver a competir

Rotunno señaló que Pogacar deberá avanzar gradualmente en su recuperación neurológica y física antes de incrementar las cargas de entrenamiento. El equipo descartó acelerar el proceso para cumplir con alguna fecha específica del calendario.

La postura también fue respaldada por Mauro Gianetti, director y CEO del UAE Team Emirates-XRG, quien afirmó que no existe presión para que el ciclista regrese este año.

Gianetti destacó que Pogacar ha tenido una temporada exigente y consideró que lo adecuado es permitirle recuperarse por completo antes de pensar en su regreso a las competencias.

El esloveno ahora concentrará sus esfuerzos en la rehabilitación y seguirá apoyando a sus compañeros desde casa. Su regreso a los entrenamientos y a las carreras dependerá de que los médicos determinen que está completamente recuperado y preparado físicamente.