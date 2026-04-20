¿Podrían invalidar el Pumas vs San Luis por polémica en el VAR?

La presencia del director técnico de la Comisión de Árbitros en la cabina VAR genera dudas; sin prueba de intervención, invalidar el partido luce improbable

El juego correspondiente a la Jornada 15, entre Pumas y Atlético de San Luis, ha abierto un debate que trasciende lo anecdótico: ¿podría invalidarse el partido por una presunta irregularidad en el uso del VAR?

La pregunta ha cobrado fuerza en redes sociales luego de la difusión de imágenes en las que se observa la presencia de una cuarta persona dentro de la cabina durante la revisión de la jugada que derivó en el segundo y definitivo 2-0 a favor del conjunto de la UNAM.

En el material se aprecia al director técnico de la Comisión de Árbitros, Horacio Elizondo, ingresando a la sala de videoarbitraje en un momento clave del encuentro.

Presencia en cabina y reacción en redes

Su aparición coincide con la revisión de la jugada que encaminó el segundo gol de Pumas, lo que encendió las alarmas en el entorno digital, donde se interpretó que pudo haber existido algún tipo de intervención en el proceso arbitral.

El señalamiento se sostiene en el protocolo de la IFAB, organismo encargado de definir las Reglas de Juego.

En este se establece que únicamente personas autorizadas pueden acceder a la sala VAR o comunicarse con los oficiales encargados de la revisión.

OTRA BRONCA

El protocolo del VAR prohíbe que alguien ajeno a los 2 oficiales se meta a cabina y en el San Luis vs Pumas el encargado de los árbitros fue sorprendido en la cabina dando indicaciones algo totalmente prohibido. Los mismos problemas tuvo Elizondo en Costa Rica. pic.twitter.com/DyTd39CVko — david medrano felix (@medranoazteca) April 18, 2026

No obstante, la interpretación de este punto no es absoluta.

Si bien el protocolo delimita funciones específicas, también contempla márgenes para labores de supervisión, lo que introduce una zona gris sobre si la presencia de Elizondo constituye por sí misma una infracción reglamentaria.

Postura oficial y lectura reglamentaria

Ante la polémica, la Comisión de Árbitros emitió un comunicado en el que rechazó cualquier incumplimiento, asegurando que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos.

“Ante versiones difundidas sobre una supuesta violación al protocolo FIFA en el partido San Luis vs. Pumas, la Comisión de Árbitros aclara que no existió ninguna falta reglamentaria”.

“El protocolo VAR contempla la presencia de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Juego”.

“Dicho procedimiento se aplicó correctamente en este encuentro, sin que se registrara intervención indebida ni incumplimiento de los lineamientos establecidos por FIFA”.

Este posicionamiento introduce un matiz relevante, ya que desplaza el foco de la discusión de la presencia física a la existencia de una intervención indebida, elemento clave para determinar una posible falta.

¿Puede invalidarse el partido?

Más allá del revuelo mediático, el punto central radica en si hubo una acción que influyera directamente en la decisión arbitral. Sin evidencia clara de ello, el argumento para una sanción pierde sustento desde el ámbito reglamentario.

En ese contexto, la posibilidad de una invalidación del partido luce lejana, ya que este tipo de medidas solo proceden cuando se demuestra que una irregularidad tuvo un impacto directo en el resultado.

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de la polémica mediática, aunque reabre un debate de fondo sobre la transparencia y los mecanismos de control en el uso del VAR dentro del futbol profesional.