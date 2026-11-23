La derrota deja al 20 veces campeón de Inglaterra penúltimo en la Liga Premier y con apenas una victoria liguera en toda la temporada

El arranque de la era Mauricio Pochettino en el Manchester United no pudo ser más adverso. En su primer encuentro al frente del conjunto red devil, el técnico argentino presenció desde la banda un colapso inmediato tras el silbatazo inicial: el United se quedó con diez futbolistas y ya recibía dos tantos cuando apenas se habían disputado 13 minutos en Anfield.

El 4-0 final reflejó la superioridad del Liverpool, aunque el marcador pudo ser todavía más abultado de no ser por la falta de puntería de los locales y por la labor del guardameta visitante, Senne Lammens, quien evitó daños mayores con varias intervenciones. Con este revés, el 20 veces campeón de Inglaterra permanece penúltimo en la tabla de la Liga Premier y acumula apenas una victoria liguera en lo que va de la campaña.

McBurnie decide en el descuento y Tzolakis sostiene al Hull

En el MKM Stadium, el Brighton vio cortada su buena dinámica y dejó pasar la ocasión de acercarse al liderato al caer 2-0 frente al Hull City. El partido se mantuvo cerrado hasta los instantes finales, en gran medida gracias a Konstantinos Tzolakis, portero del Hull, cuya serie de atajadas sostuvo el empate durante buena parte del encuentro.

El quiebre llegó en el tramo final cuando Costinha, jugador del Brighton, vio la tarjeta roja en el minuto 89. En el tiempo añadido, Oli McBurnie firmó un doblete para sellar la victoria local, la primera del Hull en liga desde agosto, resultado que impulsa al equipo hasta la 11.ª posición.

Tras el silbatazo final, McBurnie destacó el papel de su arquero y el mérito de resistir ante un rival exigente:

“Lo de Tzolakis fue increíble. Ha estado increíble todo el año. Nos mantuvo en el partido. Así es como queremos jugar: si estamos en el partido, entonces tenemos la oportunidad de sacar algo. El Brighton es un equipo de primer nivel y tuvimos suerte”.

Tropiezos en la zona alta

La derrota impidió que el Brighton, segundo clasificado, se colocara a tres puntos del vigente campeón y líder del torneo, el Arsenal, que el sábado había cedido unidades al empatar 2-2 frente al Newcastle. Por su parte, el Manchester City, tercero en la clasificación, tampoco logró sumar de a tres tras igualar 1-1 ante el Fulham.