Pochettino aparece como opción para dirigir al Manchester United

El empate 4-4 frente al Aston Villa agravó el panorama del conjunto, que suma apenas una victoria en 10 partidos y se encuentra en zona de descenso

El Manchester United analiza la posibilidad de contratar al argentino Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos, para reemplazar a Michael Carrick, quien atraviesa un complicado inicio de temporada al frente del equipo inglés.

De acuerdo con una fuente con conocimiento de la situación, el club ha realizado preparativos para considerar a Pochettino como parte de un proceso de evaluación de posibles candidatos. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva sobre la continuidad de Carrick.

El estratega argentino, de 54 años, tiene contrato con la selección estadounidense hasta el Mundial de 2030, por lo que su posible llegada al equipo inglés implicaría resolver su situación contractual.

Manchester United evalúa opciones para sustituir a Carrick

Carrick quedó bajo presión luego de que el Manchester United registrara uno de los peores comienzos de temporada de su historia reciente. Después de 10 jornadas, el equipo ocupaba el lugar 18 de la clasificación de la Premier League.

El empate 4-4 frente al Aston Villa agravó el panorama del conjunto, que suma apenas una victoria en 10 partidos y se encuentra en zona de descenso.

Pese a las especulaciones sobre su futuro, Carrick manifestó el domingo que no dejaría el cargo y tenía previsto dirigir el entrenamiento del miércoles.

Entre los nombres que también han sido mencionados como posibles sustitutos aparecen Julian Nagelsmann, Eddie Howe y Antonio Conte.

Pochettino tiene experiencia en la Premier League

Mauricio Pochettino asumió la dirección de la selección masculina de Estados Unidos en octubre de 2024 y la llevó hasta los octavos de final del Mundial de este año.

Antes de tomar ese cargo, dirigió en Inglaterra al Southampton, Tottenham y Chelsea. También estuvo entre los principales candidatos para ocupar el banquillo del Manchester United en 2022, aunque finalmente el club contrató a Erik ten Hag.

Durante su trayectoria, conquistó la liga francesa con el Paris Saint-Germain en 2022. Además, llevó al Tottenham a disputar la final de la Champions League en 2019 y convirtió al equipo londinense en un contendiente habitual por el título de la Premier League.

Sin embargo, no ha conseguido conquistar un gran trofeo en el futbol inglés. Su resultado más reciente en una final fue la derrota con Chelsea en la Copa de la Liga de 2024.

Jim Ratcliffe participaría en decisión sobre el futuro del club

La información señala que se esperaba una decisión definitiva después de una reunión programada para el miércoles en Mónaco, donde reside el propietario minoritario del Manchester United, Jim Ratcliffe.

La evaluación de posibles entrenadores y el contacto con intermediarios forman parte de los procedimientos habituales de los clubes antes de decidir la salida de un técnico.

Por ahora, el futuro de Carrick permanece sin definirse, mientras Pochettino figura entre las alternativas que analiza la directiva.