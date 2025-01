'Plátano' Alvarado feliz de regresar a Rayados

"Estoy feliz de volver, voy a tratar de estar a la altura de lo que se merece este club y poder cumplir los objetivos que todos queremos".

Las anteriores fueron palabras del canterano de los Rayados, Alfonso 'Plátano' Alvarado', quien regresói al club albiazul después de su paso de poco más de dos años con los Panzas Verde de León, equipo en el que anotó once goles.

"Yo creo que vengo un poco más maduro, por así decirlo, me siento capacitado de poder afrontar este reto, y espero poder responder al club que se merece todo de la buena manera", comentó el delantero centro de 24 años, en las instalaciones del Aeropuerto de Monterrey, antes de que el equipo abordara el vuelo que los llevará a Cancún para hacer trabajo de playa.

Así mismo, se mostró agradecido con el equipo que lo vio nacer, futbolísticamente hablando.

"Quiero agradecer a todos en la institución por la confianza, voy a trabajar y para poder ganarme un lugar "en el once, y si no de donde me toque aportar, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera".

Por último, dijo estar comprometido con hacer goles, aunque resaltó la importancia de trabajar para el equipo.

"Bueno, yo creo que mis compañeros y yo trataremos de hacer de la mejor manera, obviamente el delantero siempre busca el gol, pero primero que nada hay que ayudar al equipo en lo que se necesita".

