 Plantel del Vancouver, con malestar estomacal tras Final de Conca

El Vancouver Whitecaps anunció que un gran número de integrantes de la organización que viajó a México para la Final de la Concacaf Champions Cup ante Cruz Azul, presentaron malestar estomacal.

De acuerdo con un comunicado, el cuerpo técnico canceló la práctica de miércoles y el jueves se realizó un entrenamiento específico para quienes no tuvieron problemas gastrointestinales.

Official training update from the club below. #VWFC