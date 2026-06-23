Planea Manchester United estadio para 100 mil espectadores

El club de la Liga Premier dio a conocer el proyecto para contar con un nuevo estadio que les permita preservar el patrimonio y las tradiciones de sus fans

El Manchester United informó este lunes que ha comprado un terreno de 100,000 metros cuadrados, a 350 metros al noroeste del estadio actual, para ampliar el aforo hasta los 100,000 asientos.

"Estamos comprometidos a construir un estadio de clase mundial. La noticia destaca el progreso que estamos haciendo hacia un nuevo hogar y representa un hito significativo a medida que avanzamos hacia la próxima fase de desarrollo", expresó Collette Roche, CEO del New Stadium Development del Manchester United, en declaraciones difundidas por la entidad, que no reveló la fecha en la que inician las obras.

"Ser capaces de construir tan cerca de Old Trafford nos permite preservar el patrimonio, las tradiciones y los rituales que son tan importantes para nuestros aficionados", añadió.

El nuevo estadio, que se convertirá en la arena deportiva más grande del Reino Unido, será uno de los destinos deportivos y de entretenimiento de "más importancia a nivel mundial".

Con el nuevo proyecto, se espera que se construyan alrededor de 15,000 casas nuevas y que genere 48,000 nuevos empleos a nivel local, más de 90,000 a nivel nacional y agregue más de 8 millones de euros a la economía del Reino Unido.