Pizarro entrena solo en Tampico tras quedar fuera de Rayados

Los Rayados de Monterrey no hicieron válida la opción de compra del jugador Rodolfo Pizarro, quien fue visto entrenando en solitario en su tierra natal

Por: Héctor Ortega

Diciembre 27, 2022, 15:58

A pocos días de que arranque el Torneo Clausura 2023, Rodolfo Pizarro fue captado entrenando por su cuenta en Tampico, Tamaulipas, en medio de la incertidumbre respecto a que es lo que sigue en la carrera como futbolista.



A través de redes sociales se difundieron unas fotografías donde se ve al mediocampista de 28 años de edad entrenando en la cancha del ‘Jaiba Brava’ de la Liga MX Expansión, por lo que se especuló que el tampiqueño no tenía club para arrancar el próximo año.





De acuerdo a lo informado por diferentes medios, Pizarro entrenó solo luego de que Rayados no hiciera válida la opción de compra, pues recordemos que este fue cedido por el Inter de Miami para probar suerte en Monterrey.



Lo anterior se debe a que el volante no cumplió con la actividad ni el rendimiento esperado por Rayados en su retorno a la Liga MX, ya que solo registró dos asistencias en 19 encuentros, por lo que el 'Tato' Noriega decidió no hacer válida su compra.



Del mismo modo, el mediocampista también entrena para no perder su estado físico ni rendimiento en la cancha, pues este tendrá que reportarse con el Inter de Miami el próximo 3 de enero, en donde dicho club de la MLS decidirá si el mexicano continúa dentro del conjunto.



Las probabilidades de que el Inter de Miami acepte continuar con Rodolfo en la MLS son bajas, por lo que el futbolista se mantiene a la espera del llamado de algún club de la Liga MX.



Por otro lado, hay quienes informan que el conjunto estadounidense recibirá con los brazos abiertos al mediocampista, como René Tovar de ESPN, quien dice que en Estados Unidos está más que contentó de recibir a Pizarro.



(Con información de elhorizonte.mx)