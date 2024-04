 'Pitbull' Cruz se convierte en campeón mundial superligero

El "Pitbull" Cruz cumplió su promesa de arrebatarle el título a Rolley Romero en una pelea por el campeonato Superligero de la WBA

El "Pitbull" Cruz demostró su determinación desde el inicio de la pelea por el título Superligero de la WBA contra Rolley Romero. En el primer asalto, estuvo cerca de noquear a Romero con una impresionante combinación de golpes. A lo largo del combate, Cruz mantuvo su autoridad y dominio, mientras Romero luchaba por encontrar una respuesta efectiva.

En el segundo asalto, Cruz continuó presionando y castigando a Romero, quien parecía incapaz de contraatacar. En el tercer asalto, Cruz intensificó sus ataques, centrando sus golpes en el cuerpo de Romero y debilitando su resistencia.

Aunque Romero logró resistir en el cuarto asalto, la velocidad y la precisión de los golpes de Cruz aumentaron, causando un daño significativo a su oponente. En los asaltos 7 y 8, Cruz propinó una paliza a Romero, asegurando su dominio en el ring.

Finalmente, en el octavo asalto, Cruz selló su victoria y se coronó como nuevo campeón mundial de peso superligero. El árbitro detuvo la pelea después de una potente combinación de golpes de Cruz, dejando a Romero completamente noqueado y asegurando el triunfo del "Pitbull" Cruz en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

This combination work FRM PITBULL CRUZ on ROLLY was NASTY! 🥶 👿 pic.twitter.com/LpLb0ajghU