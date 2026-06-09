Pitará brasileño Wilton Sampaio debut de México en Mundial

Además de su historial en torneos internacionales, ha sido considerado durante los últimos años como uno de los árbitros más destacados de la Conmebol.

La FIFA confirmó que el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro central encargado de dirigir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro en el que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en la Ciudad de México. La designación coloca a uno de los silbantes más experimentados del futbol internacional al frente de uno de los encuentros con mayor audiencia del torneo.

El cuerpo arbitral tendrá la responsabilidad de conducir el arranque oficial del Mundial y garantizar el cumplimiento del reglamento en un partido que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, EUA y Canadá.

La trayectoria internacional de Wilton Sampaio

Nacido en Brasil, Wilton Sampaio forma parte del panel de árbitros internacionales de la FIFA desde hace varios años y ha participado en algunas de las competiciones más importantes del futbol mundial. Su carrera incluye encuentros de la Copa Libertadores, Eliminatorias Sudamericanas y torneos organizados por la FIFA.

El árbitro brasileño también tuvo participación en la Copa Mundial de Qatar 2022, donde dirigió partidos de fase de grupos y rondas eliminatorias. Su experiencia en escenarios de alta presión fue uno de los factores considerados por la Comisión de Árbitros de la FIFA para asignarle el compromiso inaugural del Mundial 2026.

Por qué la FIFA eligió a Sampaio para el partido inaugural

Los partidos inaugurales suelen ser asignados a árbitros con amplio recorrido internacional debido a la relevancia mediática y deportiva que representan. En esta ocasión, la FIFA optó por un juez con experiencia en competencias continentales y mundiales para encabezar el debut de México frente a Sudáfrica.

Además de su historial en torneos internacionales, Sampaio ha sido considerado durante los últimos años como uno de los árbitros más destacados de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), participando de forma constante en encuentros de alto nivel.

México volverá a abrir una Copa del Mundo

El duelo entre México y Sudáfrica marcará una nueva ocasión en la que el Tricolor dispute el primer partido de una Copa del Mundo. La inauguración del torneo tendrá lugar en la Ciudad de México y será uno de los eventos más observados a nivel global durante 2026.