Pistons derrota 122-110 a Mavericks en el juego de NBA México

Los Pistones de Detroit derrotaron 122 por 110 a los Mavericks de Detroit y se llevaron la victoria en el ya tradicional juego de la NBA en la ciudad de México.

Los Pistons de Detroit derrotaron este sábado 122-110 a los Dallas Mavericks en la Arena Ciudad de México, en duelo de temporada regular NBA que lució lleno total, con 20 mil 383 aficionados.

Detroit dejó su marca en 4-2 en la Conferencia Este, mientras que los Mavericks se quedaron con 2-4 en el Oeste.

Jalen Duren se convirtió en la figura del partido con doble-doble de 33 puntos y 11 rebotes, además de encestar en momentos clave. Cade Cunningham fue el gran motor ofensivo de los Pistons al repartir 18 asistencias.

Por los Mavs, D’Angelo Russell brilló con 31 puntos y siete triples que mantuvieron a Dallas con ventaja en varios lapsos del encuentro.

El inicio fue de ida y vuelta en el marcador, con un Duren encendido que encendió a la afición en el primer cuarto. Sin embargo, los disparos a distancia de Klay Thompson y Cooper Flagg mantuvieron arriba a Dallas 30-27.

En el segundo periodo, Detroit ajustó en la pintura con Ausar Thompson y Duncan Robinson, pero los Mavericks volvieron a tomar control. Al descanso, el marcador favoreció 61-59 a Dallas.

El tercer cuarto mantuvo esa tendencia: Russell continuó castigando desde el perímetro y los Mavs llegaron 93-87 al periodo final.

Pero el cierre fue para los Pistons. Dallas resentió la altura de la capital mexicana y Detroit lo aprovechó con el control de Cunningham y el poder de Duren para sellar la victoria.

Este duelo fue el número 34 que la NBA realiza en Ciudad de México y el onceavo consecutivo con lleno total en Arena CDMX.