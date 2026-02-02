Pirotecnia interrumpe Milán vs Cremonese y afecta a portero

El desarrollo del encuentro fue favorable al Inter desde los primeros minutos, aunque el episodio ocurrido en la segunda parte generó tensión en el inmueble

El Inter de Milán cumplió con su objetivo en la Jornada 23 de la Serie A al imponerse como visitante al Cremonese por marcador de 2-0, en un encuentro que estuvo marcado tanto por el resultado deportivo como por un incidente en la tribuna que obligó a detener el partido durante algunos minutos.

El conjunto visitante llegó al Stadio Giovanni Zini con la intención de mantenerse en lo más alto de la clasificación, mientras que el Cremonese buscaba sumar puntos clave en su lucha por alejarse de la zona baja.

Un petardo interrumpe el partido y afecta al portero Emil Audero

Durante la segunda mitad del compromiso, un artefacto pirotécnico fue lanzado desde una de las gradas del estadio y estalló cerca de la posición del guardameta Emil Audero, quien defendía la portería del Cremonese. Tras la detonación, el arquero cayó al césped, lo que provocó la inmediata reacción del cuerpo arbitral.

Alessandro Bastoni à propos du pétard: « Ce sont des épisodes à condamner, je suis d'accord avec Lautaro et Marotta. Solidarité maximale avec Emil. » pic.twitter.com/aUN28RRoJp — Inter FR (@InterMilanFRA) February 1, 2026

El silbante Davide Massa se acercó de inmediato para evaluar la situación y solicitó el ingreso del cuerpo médico del equipo local. Audero fue atendido durante algunos minutos ante la preocupación de jugadores y aficionados. Finalmente, el portero pudo reincorporarse y continuar el partido, por lo que el encuentro se reanudó sin necesidad de suspenderse.

UNA ACCIÓN MUY IMPRUDENTE: hinchas de Inter en la grada visitante del estadio de Cremonese arrojaron una bomba de estruendo muy cerca de Audero, arquero del local, quien se vio muy afectado y el encuentro tuvo que ser detenido.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DVbkThpjqX — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026

Inter de Milán toma ventaja desde el primer tiempo

Antes del incidente, el Inter ya había logrado encaminar el resultado. Apenas al minuto 15 del primer tiempo, el argentino Lautaro Martínez abrió el marcador tras una jugada ofensiva que culminó con una definición precisa dentro del área, superando al arquero local.

El dominio del conjunto visitante se mantuvo durante la primera mitad, con mayor posesión del balón y constantes aproximaciones al arco rival. El Cremonese intentó reaccionar, pero encontró dificultades para generar opciones claras frente a la zaga interista.

Gol de Piotr Zielinski y cifras definitivas

Alrededor de la media hora de juego, todavía en la primera parte, el polaco Piotr Zielinski amplió la ventaja para el Inter con un disparo de larga distancia. El balón tomó una trayectoria que sorprendió a Audero y terminó colándose en la portería, estableciendo el 2-0 que a la postre sería definitivo.

En el segundo tiempo, el Inter administró el resultado, priorizando el orden defensivo y el control del ritmo del partido. El Cremonese buscó acortar distancias, pero no logró concretar sus aproximaciones, incluso después de la reanudación tras el incidente en la tribuna.

Avec 128 buts, Lautaro Martinez égale Alessandro Altobelli et devient le 4e meilleur buteur de l’histoire de l’Inter en Serie A. ⚫️🔵



CAPITANO. pic.twitter.com/ybItmfZU6A — Inter FR (@InterMilanFRA) February 1, 2026

Así queda la tabla tras la Jornada 23

Con este resultado, el Inter de Milán se mantiene como líder de la Serie A con 55 puntos, consolidando su posición en la cima del campeonato. En la persecución aparece el Milan con 47 unidades, además de tener un partido pendiente que disputará el martes ante el Bologna.

Por su parte, el Cremonese se quedó con 23 puntos y ocupa el lugar 15 de la clasificación general, inmerso en la pelea por conservar la categoría en la recta final de la temporada.

El encuentro dejó un triunfo clave para el Inter en su camino por el título, así como un llamado de atención por los incidentes en las gradas, los cuales siguen siendo un tema de preocupación en el futbol italiano.