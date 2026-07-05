Piratas aplastan a Nacionales con otra gran salida de Ashcraft

Los Piratas de Pittsburgh derrotaron este sábado 7-1 a los Nacionales de Washington, en un encuentro en el que Braxton Ashcraft consiguió su cuarta victoria

Los Piratas de Pittsburgh derrotaron este sábado 7-1 a los Nacionales de Washington, en un encuentro en el que Braxton Ashcraft consiguió su cuarta victoria consecutiva como abridor.

Ashcraft mejoró su marca a 9-3 luego de lanzar cinco entradas y dos tercios, en las que permitió una carrera y seis imparables, además de recetar siete ponches.

Con el triunfo, Pittsburgh igualó su récord en 45-45, después de haber perdido tres de sus cuatro compromisos anteriores.

Ofensiva oportuna de Pittsburgh

Henry Davis y Brandon Lowe impulsaron dos carreras cada uno para encabezar la ofensiva de los Piratas.

El novato Konnor Griffin abrió el marcador de manera espectacular al robarse el plato como parte de un doble robo con dos outs en la primera entrada. Previamente había conectado un sencillo y robado la segunda base. Pittsburgh finalizó el encuentro con cuatro bases robadas.

Más tarde, el dominicano Esmerlyn Valdez conectó un sencillo productor que amplió la ventaja de los locales a 5-1.

Washington rompe su racha

James Wood inauguró el encuentro con un jonrón para los Nacionales, pero la ofensiva visitante no volvió a responder y vio terminar su cadena de tres victorias consecutivas.

El abridor Carson Palmquist cargó con la derrota tras llenar las bases sin outs en la segunda entrada. Zack Littell tomó el relevo y trabajó seis entradas, en las que permitió una carrera y ponchó a tres bateadores.