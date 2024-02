 'Piojo' Herrera e Iván Alonso por poco llegan a los golpes

"No hables de mí, no me conoces", dijo Alonso a Herrera al inicio de la discusión, la cual incluso llegó a los manotazos.

"No tienes respeto por la gente", reclamó el charrúa al mexicano, quien parecía desconcertado y preguntaba -¿Pero qué te dije?- A lo que Alonso respondía, "No tenéis memoria", y después pasó a un insistente, "Venid, acá están las cámaras...", Y Miguel decía, "Aquí vamos a hablar".