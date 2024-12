Piloto Max Verstappen anuncia que será ¡papá!

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que hace dos fines de semana certificó matemáticamente -en Las Vegas (Estados Unidos)- la consecución de su cuarta corona de Fórmula Uno, anunció este viernes su próxima paternidad, en el marco del Gran Premio de Abu Dabi, el vigésimo cuarto y último del Mundial más largo de la historia.

'Mad Max' -que el pasado domingo elevó a 63 su relación de victorias en la categoría reina, la novena del curso-, mantiene desde hace varios años una relación con Kelly Piquet, hija del triple campeón mundial brasileño Nelson Piquet; y ambos han hecho pública la noticia a través de las redes sociales durante la mañana de este viernes, jornada en la que arrancan los entrenamientos libres para el Gran Premio en el circuito de Yas Marina.

"¡Mini Verstappen-Piquet en camino! (¡Mini Verstappen-Piquet on the way!, en inglés)" dice el breve mensaje que Kelly y Max publicaron en sus redes sociales.

Kelly compartió la publicación en su historia de Instagram y agregó su propio mensaje.

"No podemos expresar lo felices que estamos. Gracias por todos los dulces y cálidos mensajes", escribió Kelly.

"Entiendo que estos anuncios pueden ser un desafío para quienes anhelan tener un hijo. Si bien estas noticias suelen ser una ocasión alegre, también pueden evocar sentimientos de tristeza, frustración o añoranza en quienes están luchando con esto. Si ese es tu caso, te envío mi amor, mis abrazos más profundos y magia", agregó.

Max y Kelly han estado juntos durante más de cuatro años, habiendo comenzado a salir en 2020.





