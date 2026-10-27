Pierre Gasly y Franco Colapinto se convierten en mecánicos

Las estrellas del automovilismo ayudaron en el cambio de neumático y cadena de una motocicleta de carreras durante una exhibición especial.

Los pilotos de Fórmula 1 Pierre Gasly y Franco Colapinto cambiaron momentáneamente los volantes por las herramientas para vivir una experiencia única en el área de pits, colaborando de forma directa con el equipo Pramac Racing en la asistencia técnica de una motocicleta de competición.

Entre risas y un ambiente distendido, ambos automovilistas asumieron el reto de realizar el cambio de neumático trasero del vehículo. Durante el procedimiento, Gasly bromeó sobre su futuro al asegurar que ya tiene asegurada una profesión como mecánico tras su retiro del automovilismo, mientras Colapinto mostraba sus manos para evidenciar el esfuerzo del trabajo manual realizado en los boxes.

Tras retirar la rueda usada, colocar el repuesto e instalar de nuevo la cadena y el eje con el apoyo del personal técnico, los pilotos culminaron con éxito la simulación de pit stop. El ameno momento dejó ver la faceta más relajada de los competidores fuera de la pista, demostrando su afición por los motores en todas sus modalidades.