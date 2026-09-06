Pierre Gasly hace historia y logra la pole en Monza

Esta es la primera vez que el francés saldrá como líder de una carrera y también es la primera pole para el equipo Alpine

El piloto francés Pierre Gasly saldrá desde la primera posición este domingo en el Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de Fórmula 1, tras dominar la sesión de clasificación en el mítico circuito de Monza.

A sus 30 años, Gasly firmó la primera pole position de toda su trayectoria en la F1. En la tercera y decisiva ronda (Q3), el galo completó su vuelta rápida con neumáticos blandos en 1 minuto, 21 segundos y 786 milésimas para recorrer los 5.793 metros del trazado lombardo.

Con este registro, superó por apenas 60 milésimas al británico George Russell (Mercedes), quien arrancará segundo, y sacó una ventaja de 180 milésimas sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), ocupante del tercer lugar de la parrilla.

Su compañero de equipo en Alpine, el argentino Franco Colapinto, finalizó a 434 milésimas y tomará la salida desde la octava posición.

Extraordinary scenes at Monza as Pierre Gasly takes pole! 🤯#F1 #ItalianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/0iFd76Kb8T — Formula 1 (@F1) September 5, 2026 Un logro inédito en la carrera de Gasly Esta pole position representa un hito histórico personal para Pierre Gasly. Hasta este fin de semana en Monza, el piloto francés nunca había conseguido calificar en la primera posición de la parrilla desde su debut en la máxima categoría en 2017. Previamente, su mejor resultado en clasificación había sido un segundo lugar de salida. Por si esto fuera poco, esta es la primera vez que Alpine consigue una pole position en Fórmula 1. Sin embargo, contando su pasado como Renault, fue en el ya lejano GP de Hungría 2009 cuando Fernando Alonso fue el último en liderar una clasificación con el equipo francés. ¿Cómo le fue a Checo Pérez? Por su parte, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo una sesión complicada sobre el asfalto italiano. El piloto tapatío finalizó en el lugar 20 de la clasificación con un tiempo de 1:24.595, por lo que se verá obligado a remontar desde las últimas filas de la parrilla de salida el día de mañana.