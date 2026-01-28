Pierde Xolos a Gilberto Mora por lesión; será baja ante Rayados

Los Xolos de Tijuana no contarán con Gilberto Mora por lesión para la reanudación del Clausura 2026. Mora se resintió de una pubalgia

Los Xolos de Tijuana se alistan para la reanudación del Clausura 2026 tras la pausa por los amistosos de la Selección Mexicana, pero lo harán sin uno de sus hombres más importantes: Gilberto Mora.

El mediocampista juvenil, considerado actualmente el referente del conjunto fronterizo, quedó descartado para los próximos compromisos luego de resentirse de una lesión que también lo marginó de la concentración del “Tri”.

Posible pubalgia y semanas fuera

De acuerdo con información, Mora presentaría un cuadro de pubalgia, situación que lo dejaría fuera de circulación entre cuatro y seis semanas. De confirmarse, no solo se perdería la visita ante Rayados, sino hasta ocho encuentros del torneo con Tijuana.

La Selección Mexicana evaluó al futbolista durante los primeros días de trabajo y determinó que regresara a su club para continuar con el tratamiento.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, señaló el comunicado.

Inicio irregular en el Clausura 2026

Cabe señalar que las molestias han marcado el arranque de torneo del joven mediocampista ofensivo. Fue titular y jugó casi todo el encuentro en el empate sin goles frente al América, no apareció en la convocatoria ante Querétaro y frente al Atlético de San Luis salió de cambio al medio tiempo.

Hasta ahora, Mora suma 132 minutos en el Clausura 2026, sin goles ni asistencias.

Trabajo diferenciado y vigilancia médica

Desde su regreso a Tijuana, el jugador se mantiene entrenando por separado mientras el cuerpo médico da seguimiento a su evolución.

El plan contempla sesiones de baja intensidad, periodos de reposo y fisioterapia antes de reincorporarse de manera gradual al trabajo completo.