Pierde Correcaminos 3-1 ante Atlético La Paz en la Jornada 9

Correcaminos sufrió una derrota de 3-1 ante Atlético La Paz en el Estadio Guaycurá, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026

Correcaminos sufrió una derrota de 3-1 ante Atlético La Paz en el Estadio Guaycurá, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026.

El conjunto tamaulipeco se adelantó al minuto 15, luego de que un centro raso de Islas fuera desviado por Ángel Robles hacia su propia portería.

La reacción local llegó apenas dos minutos después, cuando el propio Robles apareció en el área para igualar el marcador.

En el segundo tiempo, La Paz tomó el control. Robles volvió a marcar al 50’ con un disparo desde fuera del área, mientras que al 63’ completó su triplete tras cerrar la jugada en el segundo poste para el 3-1 definitivo.

Correcaminos buscó reaccionar con los ingresos de Duván Mina, Juan Cantú y otros elementos ofensivos, pero no consiguió volver a hacerse presente en el marcador.

Con el resultado, el equipo dirigido por Gabriel Pereyra permanece con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas.

Ahora, Correcaminos tendrá la oportunidad de buscar la reacción el próximo viernes, cuando reciba a Jaiba Brava del Tampico Madero en una nueva edición del Clásico Tamaulipeco.