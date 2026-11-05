Pierde Brunetta 105 mil dólares en presunto fraude inmobiliario

El mediocampista de Tigres, Juan Francisco Brunetta, y otros seis futbolistas denunciaron un presunto fraude inmobiliario por $2.1 millones de dólares

El mediocampista de Tigres, Juan Francisco Brunetta, y otros seis futbolistas con pasado en el futbol argentino denunciaron un presunto fraude inmobiliario que habría provocado pérdidas por un total de $2.1 millones de dólares.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, los jugadores participaron en un proyecto de inversión en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que consistía en comprar propiedades, remodelarlas y posteriormente obtener ganancias mediante su arrendamiento.

Sin embargo, después de realizar sus aportaciones, los inversionistas detectaron irregularidades que pusieron en duda el destino de su dinero. Entre ellas, encontraron que los inmuebles supuestamente adquiridos no estaban registrados a nombre de los participantes.

Además, los comprobantes que recibían sobre las ganancias del proyecto no coincidían con los depósitos que llegaban a sus cuentas bancarias, cuyos montos eran considerablemente menores a los reportados.

Ante las anomalías, el grupo recurrió a asesoría legal y presentó una denuncia ante el Departamento Judicial de La Plata, en Argentina, contra quien resulte responsable.

Brunetta también interpuso una denuncia formal para intentar recuperar los $105,000 dólares que habría destinado al proyecto inmobiliario.

Cabe señalar que el futbolista de Tigres no fue el único afectado. Los otros seis inversionistas señalados en la denuncia son jugadores con trayectoria o vínculos con Estudiantes de La Plata, algunos de ellos con paso por equipos de la Liga MX.

El monto que habría perdido cada futbolista

El presunto fraude alcanza los $2.1 millones de dólares, de acuerdo con el desglose de las aportaciones de los siete jugadores:

Facundo Fraga : $720,000 dólares.

: $720,000 dólares. Leonardo Jara : $520,000 dólares.

: $520,000 dólares. Ezequiel Cerutti : $320,000 dólares.

: $320,000 dólares. Lucas Rodríguez: $180,000 dólares. Jugó en Tijuana y Querétaro.

$180,000 dólares. Jugó en Gonzalo Maroni : $170,000 dólares. Tuvo un breve paso por Atlas.

: $170,000 dólares. Tuvo un breve paso por Alejandro Mena: $110,000 dólares.

$110,000 dólares. Juan Francisco Brunetta: $105,000 dólares.

La denuncia busca esclarecer qué ocurrió con los recursos entregados y determinar quiénes serían responsables de las irregularidades detectadas en el proyecto.

Brunetta cierra el torneo con Tigres

El caso se conoce mientras Brunetta atraviesa un cierre complicado de torneo con Tigres. El conjunto universitario quedó sin posibilidades de clasificar a la Liguilla y se prepara para disputar sus dos últimos compromisos de la fase regular, ante Cruz Azul y América.

Mientras el argentino busca recuperar el dinero invertido, las autoridades judiciales deberán investigar el esquema de inversión y las presuntas irregularidades denunciadas por los futbolistas.