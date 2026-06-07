Pierde Alemania a Lennart Karl para el Mundial por lesión

El entrenador alemán, Julian Nagelsmann, lamentó la baja del joven talento y reconoció el impacto que tiene su ausencia en el plantel.

La selección de Alemania sufrió una baja sensible a pocos días de iniciar su participación en la Copa Mundial 2026. El mediapunta Lennart Karl, una de las jóvenes promesas del futbol alemán y revelación de la temporada con el Bayern Múnich, quedó fuera del torneo debido a una lesión muscular sufrida durante un entrenamiento con el combinado nacional.

El jugador de 18 años llegaba en un gran momento tras destacar en el triunfo de Alemania por 4-0 sobre Finlandia en el último partido amistoso previo al viaje hacia Norteamérica. Su desempeño lo había colocado entre los candidatos para formar parte del once titular del técnico Julian Nagelsmann.

Ouédraogo toma su lugar en la convocatoria

Ante la ausencia de Karl, la Federación Alemana de Futbol confirmó el llamado de Assan Ouédraogo, futbolista de 20 años que milita en el RB Leipzig. El mediocampista debutó recientemente con la selección absoluta durante las eliminatorias mundialistas y logró marcar su primer gol internacional en una victoria por 6-0.

Julian Nagelsmann lamentó la baja del joven talento y reconoció el impacto que tiene su ausencia en el plantel.

"Lo siento inmensamente por Lenny. Con su desparpajo, su chispa, su velocidad y su carácter encajaba muy bien en el equipo. Para él y para nosotros es un shock que se pierda el Mundial".

El estratega también expresó confianza en Ouédraogo, a quien calificó como un futbolista con gran talento y un prometedor futuro dentro de la selección alemana.