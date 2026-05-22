Pienso en poner mi nombre en la historia de Tigres: Joaquim

El brasileño compartió con TV Azteca, previo a la Final de la Concachampions y afirmó que busca volverse un histórico del club felino

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La espera fue mayor de lo contemplado. Joaquim Henrique Pereira Silva terminó su entrenamiento en el CET; Jorge Vázquez, camarógrafo de TV Azteca, y un servidor aguardamos pacientemente, entendiendo que el brasileño muy probablemente estaba recibiendo fisioterapia, considerando que viene saliendo de una lesión.

Pero no importa lo que teníamos que permanecer en la sala de prensa; al final entendíamos que la charla iba a valer la pena, lo cual, efectivamente, sucedió.

Poco antes de la una de la tarde, Joaquim ingresó al lugar junto al jefe de prensa de Tigres, Alejandro Garza, e inició la charla, que, por lo valiosa en cuanto a cada palabra del defensa, decidí transcribir íntegra, para que entendamos lo valioso que es el jugador de 27 años para la Autónoma de Nuevo León.

Entrevistador: Amigos de Azteca Deportes, un gusto y un placer saludarles. Me encuentro en el Centro de Entrenamiento Tigres, muy bien acompañado por el señor Joaquim Pereira, defensa central. Mi querido Joaquim, ¿cómo andamos?

Joaquim Pereira: Buenos días, todo bien, todo bien.

Entrevistador: Con la ilusión y la ansiedad de que llegue la gran final de la CONCACAF contra Toluca, ¿no?

Joaquim Pereira: Sí, muy feliz por la oportunidad de estar en otra final con Tigres. Es una oportunidad de poner nuestro nombre en la historia de Tigres.

Entrevistador: ¿Sientes que es una revancha por lo que pasó en la liga hace apenas unos meses?

Joaquim Pereira: No, es otro partido. Tenemos que tener buena cabeza para hacer un gran partido. Estamos haciendo una buena preparación para llegar allá y jugar una gran final.

Entrevistador: Oye, Joaquim, si bien es cierto, en aquella ocasión se quedaron a tan solo un penal de ser campeones. ¿Qué sientes que se tiene que hacer distinto para que ahora el resultado sea favorable para ustedes?

Joaquim Pereira: El grupo está manejando todo de la mejor manera para llegar preparado y hacer una gran final. Creo que tenemos que estar bien preparados de la cabeza, mental y físicamente, para hacer un gran partido.

Entrevistador: De pronto, esos pequeños errores puntuales parecen haber afectado al equipo. ¿Cómo hacerlos a un lado para que no sucedan?

Joaquim Pereira: Sí, sin duda. Como decía, tenemos que estar bien preparados para acercarnos más a salir campeones. Creo que la preparación es la clave.

Entrevistador: El hecho de que ellos no vayan a contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo, ¿es un punto a favor de ustedes o sientes que igual será complicado?

Joaquim Pereira: Sí, son dos bajas importantes, pero ellos tienen buenos jugadores. Nosotros tenemos que enfocarnos, juegue quien juegue. Es un gran equipo y creo que será una gran final.

Entrevistador: ¿Qué es lo más complicado de Toluca?

Joaquim Pereira: Toluca tiene un gran equipo. Sabemos también que es difícil jugar allá por el tema de la altura. Pero, como dije, tenemos que estar enfocados, sea donde sea, para luchar por salir campeones.

Entrevistador: Hablando sobre ti, ¿cómo estás después de los problemas musculares y las lesiones?

Joaquim Pereira: Sí, fue duro para mí estar afuera. Es difícil mirar los partidos desde fuera, pero ahora estoy enfocado, estoy bien y listo para la final.

Entrevistador: ¿Dónde te sientes más cómodo jugando? Te hemos visto como central, más adelantado e incluso en línea de tres.

Joaquim Pereira: Me siento cómodo donde sea para ayudar al equipo. Donde Guido me necesite, estoy listo para hacer el mejor trabajo.

Entrevistador: Ahora, sobre el partido en el estadio de Toluca, ¿pesa jugar allá?

Joaquim Pereira: Sin duda, para ellos es importante jugar en casa, pero, como dije, sea donde sea, tenemos que estar listos para hacer un gran partido. Estamos concentrados al máximo para hacer una gran final.

Entrevistador: Creo que cuando vienen los equipos al Universitario entienden que meterse al Volcán y enfrentarlos a ustedes y a 40 mil incomparables es complicado. ¿Sucede algo similar con Toluca?

Joaquim Pereira: Sin duda, jugar en casa para cualquier equipo es bueno. Creo que ellos tienen esa ventaja, pero tenemos que enfocarnos porque es un solo partido y no hay otra cosa que hacer más que trabajar para jugar una gran final.

Entrevistador: Vamos a hacer un pequeño cambio de tema. Hablemos un poquito de Brasil. Acaba de salir la convocatoria de Carlo Ancelotti. ¿Qué te parece el llamado de Neymar? Para muchos fue sorpresivo.

Joaquim Pereira: Sí, es un gran jugador. Todo Brasil estaba ansioso por saber si iba o no, pero gracias a Dios fue convocado. Creo que va a hacer un gran Mundial.

Entrevistador: ¿Te gusta Neymar? Parece de los últimos brasileños con ese estilo vistoso y diferente.

Joaquim Pereira: Sí, es un jugador que tiene mucho de la improvisación brasileña. Es un grandísimo jugador, histórico para Brasil, y todos lo quieren mucho allá.

Entrevistador: Pero también en Brasil hay injusticias, ¿no? Hay jugadores como João Pedro que se quedan fuera.

Joaquim Pereira: Sí, sin duda. Brasil tiene muchos jugadores buenos y, quiera o no, algunos se quedan fuera. Ojalá que los convocados traigan el Mundial para Brasil.

Entrevistador: Regresando a Tigres, hablando de Lainez, ¿cómo lo encuentras? Muchos pensábamos que iba a estar en el Mundial y al final se quedó fuera.

Joaquim Pereira: Yo personalmente también pensé que iba, pero puede pasar como con todos los jugadores. Él está enfocado acá en la final y ahora toca trabajar para la próxima.

Entrevistador: Y regresando otra vez al tema de Brasil, ¿ves a tu selección favorita? Porque Francia, España y Portugal vienen fuertes.

Joaquim Pereira: Sí, hay muchas selecciones fuertes como Francia, España y Argentina, que fue la última campeona. Va a ser un Mundial difícil porque hay muchos equipos buenos, pero ojalá que Brasil sea campeón.

Entrevistador: Tú tenías 14 o 15 años en 2014. ¿Cómo viviste aquel 7-1 ante Alemania?

Joaquim Pereira: Fue duro para todo Brasil. No lo esperábamos, pero es fútbol y puede pasar de todo.

Entrevistador: Ojalá que ahora les vaya mucho mejor. Joaquim, entonces ya dices que estás al cien por ciento, que dejaste atrás la lesión y lo demás. ¿Mentalmente te sientes fuerte y preparado?

Joaquim Pereira: Sí, mentalmente estoy bien. El grupo trabajó de la mejor manera para que yo estuviera físicamente al cien y eso fue clave para mí. Ahora estoy enfocado totalmente en la final.

Entrevistador: Tigres tiene grandes defensas, pero la afición te ve como una pieza importante en la central. ¿Sientes esa responsabilidad?

Joaquim Pereira: Sí, sin duda. Vestir la playera de Tigres es una responsabilidad para cualquiera. Yo también siento eso y tengo que estar siempre preparado para hacer grandes partidos.

Entrevistador: Yo digo que Joaquim Pereira es un futbolista incómodo dentro de la cancha. Te gusta incomodar al rival, molestarlo y sacarlo de concentración.

Joaquim Pereira: Sí, sin duda. Tienes que usar todas las armas para quitarle concentración al adversario. Yo intento hacer eso y a veces sale bien.

Entrevistador: ¿Recuerdas alguna anécdota o partido donde te haya funcionado especialmente?

Joaquim Pereira: No recuerdo un partido exacto, pero sí intento hacerlo siempre.

Entrevistador: Después de casi dos años aquí, ¿sientes que le has dado a Tigres lo que esperabas?

Joaquim Pereira: Yo siempre busco mejorar. Nunca pienso que ya está todo hecho. Tengo que trabajar para seguir creciendo. Además, siempre pienso en poner mi nombre en la historia de Tigres y para eso tenemos que salir campeones y ganar títulos.

Entrevistador: ¿Te ves echando raíces aquí en Monterrey con Tigres?

Joaquim Pereira: Sí. Tengo un amigo como Rafa Carioca, que estuvo aquí muchos años. Ojalá también me toque tener una gran historia acá como él.

Entrevistador: Él fue importante para que vinieras, ¿no?

Joaquim Pereira: Sí, sin duda. Me ayudaron mucho cuando llegué, él y su familia. Fueron muy importantes para mí.

Entrevistador: ¿Algún mensaje para la afición incomparable que siempre los apoya y que hoy te tiene como uno de sus ídolos?

Joaquim Pereira: Agradecerles por apoyar siempre al equipo, pase lo que pase. Vamos a pelear muchísimo para salir campeones.

Entrevistador: ¿Cómo te ves el sábado 30 de mayo después de que termine el partido?

Joaquim Pereira: Ojalá con el título.

Entrevistador: Correcto. Gracias, Joaquim.

Termina la charla y el brasileño se despide y agradece con una sonrisa, los diez minutos transcurrieron rápidos, y es que eso sucede cuando se charla con un futbolista que sabe de qué se trata el deporte más popular del mundo, el fútbol.