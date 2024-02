Pide 'Tano' Ortiz no dar por definida la eliminatoria

Monterrey reinició su participación en la Concacaf Champions Cup con el pie derecho al derrotar a domicilio 4-1 a Comunicaciones de Guatemala por el partido de ida de la primera ronda eliminatoria.

Fernando Ortiz aseguró que el encuentro no está definido y que pese a la ventaja deben tomar con seriedad el juego de vuelta.

“No estamos convencidos de la fase que se cerró, debemos salir de la misma manera en Monterrey, si creemos que estamos en otra fase cometeríamos un error gravísimo, debemos salir de la misma manera en Monterrey… Faltan 90 minutos de esto, es futbol, puede pasar cualquier cosa", agregó.

El entrenador de la ´Pandilla´ reconoció el papel que jugó la afición de los locales y confesó que les costó al inicio del partido.

"Teníamos que estar tranquilos, entramos en el juego de la afición, de jugar rápido, la necesidad de Comunicaciones de salir a buscar ya estaba, nos aceleramos. Les dije (a sus jugadores) que teníamos que hacer lo que habíamos hecho en la liga mexicana, se vio un poco mejor el equipo y llegaron los goles", dijo.

Pese a la cómoda victoria, el "Tano" Ortiz aseguró que siempre se puede mejorar y corregir los errores que hubo durante lapsos del encuentro.

"Errores van a existir, hay que corregir, de esto se trata siempre en el futbol, no soy de poner excusas, pero la pelota no botaba adecuadamente, no es lo que insistimos, hay que corregir, tratamos de hacer nuestro futbol”, finalizó.

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 15 de febrero en el ‘Gigante de Acero’.

