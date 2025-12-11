Pide Profeco transparencia a boletera del México vs. Portugal

De acuerdo con diversos usuarios, el sitio se saturó rotundamente; el fallo fue tal, que muy poca gente compartió que logró comprar entradas para el encuentro

Este miércoles 10 de diciembre comenzó la venta de boletos para el partido de la Selección Mexicana ante Portugal, con el cual se reinaugurará el Estadio Azteca; desafortunadamente, esta experiencia no ha sido del todo positiva.

Era de esperar que un encuentro histórico como este tendría una alta demanda, pero si a esto le agregamos que se contará con la presencia de Cristiano Ronaldo en el campo, mucha más gente de todos lados emprendió la misión de conseguir una de estas codiciadas entradas, por lo que el sistema de la boletera que tendrá el encuentro, falló rotundamente.

De acuerdo con diversos usuarios, el sitio de Fanki se saturó rotundamente; el fallo fue tal, que muy poca gente llegó a compartir que logró comprar entradas para el encuentro, pese a que sí llegaron a pagar por el servicio.

Una lluvia de fallos

Una aficionada compartió para INFO7 que lleva varias horas intentando comprar una entrada para el encuentro, sin embargo, durante todo el día se la han presentado diferentes situaciones en el sitio que le impiden lograr su objetivo.

"Mi familia y yo intentamos ingresar al sitio desde diferentes dispositivos, tanto en aplicación como sitio web, pero ambos estaban muy mal. A mí jamás me dejó. A mi papá sí, pero una vez que escogías el asiento y querías pagar, decía que no aceptaba pagos", compartió la joven.

Este fue solo el principio, pues a esto le siguió que repentinamente en el sitio apareció la opción de pagar por transferencia, algo que le pareció sospechoso, incluso llegando a pensar que podía tratarse de un hackeo de la página.

Pese al riesgo, la aficionada probó este método de pago, el cual le fue rechazado, debido a que la cuenta que fue habilitada para este fin, superó el límite de dinero que podía recibir. Posteriormente, la página simplemente no respondió.

Con el paso de los minutos, en el sitio generó una "fila virtual", la cual, una vez que llegaba tu turno, se convertía en una pestaña de error, por lo que era necesario recargar la página para volver a probar suerte en la fila.

Profeco entra al quite

Debido al revuelo que se generó por parte de la gente, la Procuraduría Federal del Consumidor tomó cartas en el asunto y exigió a la boletera a que sea transparente con la información relativa a los boletos para el encuentro.

🚨Aviso importante🚨



Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces.



Además, se exhorta a… pic.twitter.com/nLij1zZvWk — Profeco (@Profeco) December 10, 2025

Fanki decide suspender la venta

Al no lograr tener una solución a los problemas con la venta de los boletos, Fanki anunció que decidió suspenderla, debido a que supuestamente detectó "actividad inusual" en sus sitios.

Ante esto, la venta se llevará a cabo hasta nuevo aviso, para "resguardar la plataforma" y garantizar una mejor experiencia.