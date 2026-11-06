Pide Héctor Herrera no presionar a Gilberto Mora

El mediocampista sugirió evitar exigencias excesivas sobre la promesa del balompié y dar paso a nuevas figuras en el proceso del equipo.

El centrocampista mexicano del Houston Dynamo y exinternacional con la selección mexicana, Héctor Herrera, habló este jueves sobre la necesidad de que se le conceda a Gilberto Mora y al resto de promesas del fútbol mexicano el tiempo suficiente para desarrollarse, evitando someterles a presiones excesivas a su edad.

"Están hablando mucho sobre un chico que tiene 17 o 18 años, que está haciendo las cosas muy bien (...). Sería bueno que lo dejen tranquilo y que pueda seguir disfrutando de lo que hace y de ir creciendo", dijo Herrera durante un encuentro virtual con los medios organizado por la MLS.

Reflexiones sobre el relevo generacional en la Selección Mexicana

El centrocampista de 36 años repasó la actualidad de la selección cuya camiseta defendió en 105 partidos, y aseguró que es el momento "para los jóvenes y para alguien que puede llevar el proceso y llegar al siguiente mundial bien".

"No tiene sentido que me lleven a mí si el próximo mundial voy a tener 40 años", señaló entre risas.

Respaldo a Rafa Márquez y apertura al combinado nacional

Sin embargo, el exjugador del Oporto y del Atlético de Madrid afirmó que nunca cerraría la puerta al combinado nacional si le necesitan.

Esa decisión recae sobre el actual seleccionador, Rafa Márquez, al que Herrera transmitió su apoyo, y recordó que está en "el puesto más criticado en todo México y quizá en el mundo entero".