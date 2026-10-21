Petr Yan estrena shorts personalizados previa defensa de título

La presentación del uniforme llega antes de una defensa que también representa la oportunidad de tomar ventaja definitiva en su rivalidad con Dvalishvili

Petr Yan llevará parte de su identidad rusa al octágono en su próxima defensa del campeonato de peso gallo. Venum presentó los shorts personalizados del peleador para UFC 333, donde enfrentará a Merab Dvalishvili el sábado 24 de octubre en la Etihad Arena de Abu Dabi.

El uniforme incorpora referencias a su país de origen y a su apodo, “No Mercy”, para acompañar una pelea que definirá la trilogía entre ambos. Yan y Dvalishvili llegan al encuentro con una victoria por lado.

Bandera rusa y referencias a San Miguel en el diseño

De acuerdo con la descripción oficial de Venum, el diseño combina los colores de la bandera rusa con patrones inspirados en textiles tradicionales. También incluye una espada, un escudo y unas alas extendidas que hacen referencia a San Miguel.

El apodo “No Mercy” aparece integrado en el emblema de la prenda. El modelo pertenece a la colección UFC Unrivaled by Venum, una línea de edición limitada creada en colaboración con peleadores seleccionados de la organización.

La versión de corte largo está disponible en la tienda estadounidense de la marca por 129.99 dólares. La ficha del producto señala que corresponde al modelo utilizado por Yan y describe una confección ligera y flexible, con aberturas laterales para facilitar los movimientos.

Yan defenderá el cinturón en el tercer combate contra Dvalishvili

La presentación del uniforme llega antes de una defensa que también representa la oportunidad de tomar ventaja definitiva en su rivalidad con Dvalishvili. El georgiano ganó el primer enfrentamiento en 2023, mientras que Yan se impuso en la revancha de diciembre de 2025 para recuperar el campeonato de las 135 libras.

Ahora, el ruso buscará conservar el título ante un rival que pretende recuperarlo. Su enfrentamiento será la pelea coestelar de UFC 333, cuya función principal tendrá a Alexander Volkanovski defendiendo el campeonato de peso pluma frente a Movsar Evloev.