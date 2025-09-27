¡Peso gigante! Rayados liga tres triunfos ante Santos en casa

El Monterrey ha recibido en el Estadio BBVA en 15 ocasiones los "Guerreros" de las cuales solo perdió una vez, empató cuatro veces y ganó 10 ocasiones

Rayados tiene la obligación de dejar atrás la goleada histórica ante Toluca y enfrente tendrá un rival que, en teoría, se presta para superar ese trago amargo, pues cuando visita Nuevo León se desinfla mucho: Santos.

El Monterrey ha recibido en el Estadio BBVA en 15 ocasiones los "Guerreros" de las cuales solo perdió una vez, empató cuatro veces y ganó 10 ocasiones, las últimas tres de manera consecutiva. Además, si se incluyen los que son en el TSM, son cinco victorias al hilo.

A esta estadística demoledora se le suma el mal paso del cuadro verdiblanco, pues marcha en el décimo tercer puesto de la tabla con 10 puntos, de los cuales, solamente uno se logró como visitante.

Y como si todo esto no fuera suficiente, los albiazules son de los mejores locales del torneo, con tres triunfos y un empate; lo que pone a los regios como uno de los mejores locales, solo superado por Xolos, Juárez y Cruz Azul.

Será este sábado 27 de septiembre cuando Rayados reciba a Santos en el "Gigante de Acero" y busque volver a tomar confianza, pues se acerca la parte más importante del torneo y llegar enrachado será clave.