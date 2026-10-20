Pese a disturbios, confirman el duelo PSG-Barcelona de Champions

PSG y Barcelona se enfrentan en la tercera jornada de la Champions después de haber ganado sus dos partidos y encabezar la fase liga de la competición

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró este lunes que se mantiene el partido de Liga de Campeones, en el Parque de los Príncipes de París, entre el PSG y el Barcelona, a pesar de los graves disturbios de los últimos días.

"Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", anunció Nuñez.

El partido de Liga de Campeones entre el PSG y el Barcelona está programado para las 21:00 hora local en el estadio del Parque de los Príncipes, en el distrito XVI de París, en el oeste de la ciudad.

La capital francesa ha sido uno de los escenarios más golpeados por la oleada de disturbios, saqueos y robos en Francia, ocurridos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, cuando cientos de miles de personas protestaron contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones.

PSG y Barcelona se enfrentan en la tercera jornada de la Champions después de haber ganado sus dos partidos precedentes y encabezar la fase liga de la competición, con el conjunto francés que dirige Luis Enrique líder y el de Hansi Flick, segundo clasificado.