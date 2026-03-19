¿Pesará? Suma Tigres 15 partidos sin caer en casa por la 'Conca'

Estos 15 partidos abarcan desde la "Conca" 2018/19 hasta la actualidad, es decir, cuatro torneos completos y lo que va del actual

Este jueves Tigres tendrá una complicada misión si quiere seguir vivo en la Concacaf Champions Cup, remontar un 3-0 en contra ante un equipo que ya demostró su poderío, al menos jugando en casa.

Ahora, esa ventaja será para los felinos, que tienen una auténtica fortaleza cuando juegan por este torneo, pues el equipo tiene más de 15 partidos sin perder cuando está en su cancha y con su gente.

Estos 15 partidos abarcan desde la "Conca" 2018/19 hasta la actualidad, es decir, cuatro torneos completos y lo que va del actual. Si bien los números no juegan, las tendencias sirven para que la gente se ilusione.

Gracias a esta solidez jugando como local, el cuadro auriazul ya se plantó en dos Finales, dos Semifinales y unos Cuartos de Final, siendo uno de los más constantes en este torneo.

La casa de las remontadas

Como es de esperar, Tigres llegó obligado varias veces a golear para poder avanzar, algo que logró en varias oportunidades, siendo su mejor ejemplo cuando remontó la serie de último segundo contra el Alianza gracias al agónico gol de Nahuel Guzmán en la 2019/20.

Otra más cuando goleó 4-2 al Orlando luego de una complicada serie de ida en Octavos de la 2023/24, o cuando le pegó 3-1 al propio Cincinnati y al LA Galaxy para plantarse en Semifinales la campaña anterior.

Sin embargo, hay que mencionar que dentro de esta marca hay un par de asteriscos que se mencionarán a continuación.

Una marca con "peros"

Dentro de estos encuentros, el primer asterisco a señalar es que los felinos fueron eliminados en el Estadio Universitario en los Cuartos de Final de la edición 2023/24 a manos del Columbus Crew de la MLS en penales. El partido de Vuelta terminó empatado 1-1, por lo que en el registro se cuenta como que no perdió.

Y otro punto es que tres partidos de la 2019/2020 se tuvieron que jugar en sede neutral, debido a los problemas que causó la pandemia de COVID-19. Debido a esto, se jugó toda la eliminatoria en Estados Unidos y, aunque Tigres fue local administrativo, no pudo jugar esos encuentros en el "Volcán".

Su última derrota

La última vez que Tigres perdió un partido de Conca en el Uni fue en la ida de la Final Regia Internacional, pues esa noche del 23 de abril de 2019, en la que el Monterrey se impuso 1-0 con gol de Nicolás Sánchez.