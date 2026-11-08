¡Pesadilla!: Cae Rayados en Toluca y compromete liguilla

Monterrey cae goleado 4-0 en Toluca, pero conserva intactas sus aspiraciones para ingresar a la liguilla del fútbol mexicano en la Liga MX.

Rayados del Monterrey perdió 4-0 ante Toluca esta noche en el Estadio Nemesio Diez, con aspiraciones aún para calificar a la Liguilla del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

En el duelo, los regios sufrieron la expulsión de Carlos Salcedo... y Oliver Torres recibió la quinta tarjeta amarilla, por lo que ambos elementos no estarán en el duelo pendiente ante Querétaro, que se jugará el próximo sábado en el Estadio La Corregidora.

Las anotaciones de los escarlatas fueron obra de Paulinho, con doblete, Nicolás Castro y Jesús Gallardo. El próximo sábado 14 de noviembre de 2026, Rayados visitará el Estadio Corregidora para enfrentar al Querétaro, en punto de las 17:00 horas, en partido pendiente de la jornada 7, el mismo que se reprogramó porque se empalmaba con la Final de Leagues Cup 2026 que jugó La Pandilla en Estados Unidos ante los escarlatas.

Primer tiempo

Con el silbido emitido por el árbitro central Daniel Quintero Huitrón, se dio el inicio a la batalla deportiva entre los de la Pandilla del Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca, en un duelo en el que los mexiquenses buscaban escalar peldaños a la zona de honor en la tabla general y los regiomontanos no alejarse de la zona de calificación.

El rectángulo verde del Nemesio Diez mostró un esquema de 4-4-2 por parte de los comandados por Antonio Mohamed y un 4-2-3-1 de los dirigidos por Matías Almeyda. Con un mediocampo plagado de futbolistas que luchaban por la posesión del esférico y así generar jugadas de peligro que pusieran en peligro las cabañas enemigas.

Un cuadro mexiquense que se apoderó del balón con peligrosos desbordes a velocidad por ambas praderas, potentes fogonazos de media distancia y centros a la zona de peligro que ponían en aprietos tanto a la zaga defensiva del Monterrey como a su arquero Esteban Andrada, que se empleaba a fondo cerrando la cortina de su meta.

Y… era tanta la presión que emitían los del averno que el 1-0 a su favor cayó a los 7 minutos, cuando el argentino Nicolás Castro taladró por el centro el muro defensivo del Monterrey, cedió el obús al zaguero Brian García y este la devuelve elegantemente, para que de derecha mandara besar las redes con el esférico y así cantar el gol toluqueño.

La tendencia en la posesión de ‘la redonda’ pertenecía principalmente al cuadro choricero, quienes a los 22 minutos de tiempo corrido nuevamente Nico Castro provoca estragos en el aparato defensivo de Rayados, al ingresar por el costado izquierdo de su ataque y luego de realizar varios recortes, cede al portugués Joao Paulo Dias Fernandes, quien, de pierna izquierda, pica el balón e incrementa la ventaja a 2-0 en favor de los escarlatas.

La cuarteta arbitral, encabezada por Quintero Huitrón, consideró prudente añadir un minuto de compensación a la primera parte del partido, que concluyó cuando se consumió el tiempo.

Segundo tiempo

Para la parte complementaria, tanto los dirigidos por Matías Jesús Almeyda como los de Antonio Ricardo Mohamed Matijevich regresaron al rectángulo verde sin realizar cambios en sus formaciones iniciales.

El 3-0 llegó a los 50’ de acción, cuando el brasileño Helio Junio Nunes De Castro realiza la asistencia ‘de taquito’ para Paulinho, quien prende el balón de derecha y sin ángulo coloca el balón a poste contrario, dejando sin oportunidad a la ‘Sabandija’ Andrada. Carlos Salcedo fue expulsado al 60’ por cometer una falta sobre Helinho.

El reloj siguió corriendo su marcha y ambos directores técnicos realizaron una serie de modificaciones en sus alineaciones, con el fin de darle frescura a cada una de sus líneas. Los cambios propiciaron que ambos equipos se asentaran mejor en la cancha, ejecutando pases a profundidad, llegadas a velocidad por las bandas y disparos de media distancia.

A los 89 minutos, Jesús Gallardo conectó el esférico de zurda después de una serie de toques en el área visitante, ante una defensa que se mostró débil en la marca y así recetar el 4-0. El nazareno Daniel Quintero Huitrón decretó cuatro minutos de reposición. Y fue a los 90+3 cuando Jesús Gallardo envió un pase en profundidad que define Nicolás Castro, pero el argentino se encontraba en posición de fuera de juego.

Una vez consumido el tiempo añadido, el silbante hizo sonar su silbato para señalar el final del encuentro.

Rayados, pese a la derrota, aún tienen aspiraciones de calificar.